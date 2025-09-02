China busca impulsar la alternativa al liderazgo mundial de Estados Unidos

PekínEl líder ruso, Vladimir Putin, y el jefe del Ejecutivo chino, Xi Jinping, muestran su sintonía en una reunión bilateral en Pekín, una imagen que escenifica el contrapeso de poder a Estados Unidos. En este encuentro han firmado, entre otros acuerdos, un nuevo gasoducto que comunique a ambos países como alternativa a Europa.

Se trata de un revés para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impuso a India aranceles del 25% por comprar crudo ruso y amenazó a China con hacer lo mismo, según informa Ana Lorenzo.

"Las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante", dice Xi Jinping

"Hoy hemos dado un importante paso para el futuro fortalecimiento y desarrollo de nuestra asociación estratégica con el fin de incrementar los suministros fiables a China de energía limpia, gas natural, para satisfacer las necesidades de la economía china que crece vertiginosamente", señala Alexéi Miller, presidente de la corporación gasística 'Gazprom'. "Este proyecto permitirá bombear 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales desde Rusia con tránsito a través de Mongolia", añade.

Durante la reunión, el presidente chino no duda en resaltar la buena comunicación entre ambos países. "Las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante y han dado ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre potencias. Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, una coordinación estratégica integral y una cooperación mutuamente beneficiosa", afirma Xi Jinping durante la reunión.

Putin, abierto a colaborar con EE.UU en otros frentes

Apretón de manos en Pekín con gran carga simbólica. China y Rusia exhiben su alianza frente a Occidente. El anfitrión Xi Jinping llama a Vladímir Putin "viejo amigo" y "respetado presidente". El mandatario ruso se dirige a él como "mi querido amigo" y afirma que la relación entre las dos potencias alcanza un nivel sin precedentes.

Los dos toman el té tras una reunión a puerta cerrada con un acuerdo para construir un nuevo gasoducto. Pero también con China como principal apoyo económico de Rusia en un contexto de aislamiento por su guerra con Ucrania. Ambos conjurando contrapesos en el orden mundial.

China, en la pelea por el liderazgo global, critica prácticas intimidatorias en alusión velada a Donald Trump y sus presiones arancelarias. Aunque Putin se ha abierto a "colaborar" con Estados Unidos en otros frentes, en particular en la gestión de la planta nuclear de Zaporiyia, considerada la mayor de Europa.

China anuncia una exención de visados durante un año para turistas rusos

China busca impulsar la alternativa al liderazgo mundial de Estados Unidos. "Debemos seguir fortaleciendo la cooperación en plataformas multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación (OCS) de Shanghái, los BRICS y el G20", subraya Jinping. Así, el alto dirigente ha anunciado una exención de visados durante un año para turistas rusos que visiten el gigante asiático.

Gestos de acercamiento también con el líder de India, el país más poblado del mundo, seguido de China. Todo antes de que Pekín celebre el miércoles un gran desfile militar para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, al que también asistirá el líder norcoreano y en el que China escenificará con sus invitados el pulso por el liderazgo global.

Putin tacha de sandez las acusaciones sobre los planes de Rusia sobre Europa

Vladimir Putin aprovecha para tachar de sandez las acusaciones de que Rusia se plantee atacar a un país de la Unión Europea en el futuro. "En lo que se refiere a los agresivos planes de Rusia en relación a Europa, quiero subrayar una vez más que son una completa sandez que no tienen absolutamente ninguna base", recalca.

Putin acusó a los europeos, a los que calificó de "especialistas en películas de terror", de intentar provocar continuamente "la histeria sobre que Rusia se plantea supuestamente atacar a Europa".