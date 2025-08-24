La UE y líderes mundiales felicitan a una Ucrania "libre y democrática" en el Día de la Independencia

EEUU y China, e incluso Bielorrusia celebran su "amistad" con Kiev en el 34º aniversario de su salida de la URSS

Compartir







Tres años y medio después del inicio de la invasión rusa, Ucrania celebra su día de la independencia. Zelenski ha presidido los actos oficiales y se ha reunido con la prensa, como informa Lara Escudero.

Con un solemne minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guerra se ha iniciado la celebración en Kiev del Día de la Independencia, después de tres años y medio de lucha contra la invasión rusa.

PUEDE INTERESARTE La vestimenta de Zelenski vuelve a generar polémica

El Día de la Independencia de Ucrania

"Esto es lo que llevamos haciendo durante 1278 días, la guerra por nuestra independencia. Gracias a los soldados ucranianos, a los médicos, a los socorristas y a todos los voluntarios. Gracias a nuestros jóvenes, a nuestros padres y a cada hombre y mujer ucranianos. Gracias a todos por lo que ya hemos pasado y por crear Ucrania juntos", apuntaba Volodimir Zelenski en el acto.

El presidente ucraniano ha estado arropado durante este día por la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, y por el representante especial para Ucrania de la Casa Blanca, Keith Kellogg.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido la reunión entre Trump, Zelenski y múltiples líderes europeos en la Casa Blanca

La presidenta de la Comisón Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente Chino, Xi Jinping, también han felicitado a Ucrania a través de un comunicado.

Desde Washington, Donald Trump ha enviado una carta a Zelenski en la que se congratula de la independencia de Ucrania, además de pedir que se detenga esta matanza sin sentido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Pero la paz todavía queda muy lejos a pesar de los últimos esfuerzos diplomáticos por lograr al menos un alto el fuego. Poco antes de las celebraciones en Kiev, varios ataques de drones ucranianos han golpeado una importante base rusa de combustible cerca de San Petersburgo.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En otro ataque, un dron ucraniano derribado por la defensa antiaérea rusa ha impactado contra un generador de la planta nuclear de Kursk provocando un incendio.

Mientras, Rusia ha bombardeado la región de Dnipró causando al menos un muerto y cerca de una decena de heridos.