El tono de esta reunión fue mucho más distendido, con bromas entre el líder y el periodista que le recriminó su vestimenta la última vez

Volodímir Zelenski y Ursula Von der Leyen ven imposible cualquier entrega de territorios a Rusia en un acuerdo de paz

Compartir







Washington DCLos gestos son clave en política y este lunes la mayoría se ha percatado de uno. Zelenski acudió a la reunión de líderes europeos con Trump en la Casa Blanca llevando un traje negro, dejando atrás la ropa técnica con la que se presentó la última vez. Un gesto que ha generado bromas en un ambiente mucho más relajado que en la anterior reunión, informa en el vídeo Álvaro Berro.

El pasado 28 de febrero la tensión se cortaba con un cuchillo en el encuentro de Zelenski con el presidente estadounidense. El periodista Glenn, afín a Trump, cuestionó la vestimenta del ucraniano. "Mi segunda pregunta es para el presidente Zelensky: ¿Por qué no lleva traje?", asestó. "Usted ocupa el cargo más alto de su país y se niega a llevar traje. ¿Tiene traje?". Zelenski respondió que si le suponía un problema y el periodista le espetó que "Muchos estadounidenses tienen problemas con que no se respete la dignidad de este cargo".

PUEDE INTERESARTE La reunión entre Trump y Putin en Alaska: desde el recibimiento al mandatario ruso al supuesto encuentro con Zelenski

Un encuentro mucho más animado y cargado de ironía

El ucraniano resolvió la cuestión: "Usaré un traje cuando termine esta guerra. Quizás algo como el tuyo. Quizás algo mejor. Quizás algo más barato". Pero no ha hecho falta esperar a un futuro final del conflicto. Zenlenski, en esta ocasión, sí se ha puesto un traje, aunque manteniendo el tono oscuro y sobrio. Y en la reunión de esta semana su vestimenta ha vuelto a tener protagonismo.

"En primer lugar, presidente Zelenski, está usted fabuloso con ese traje", comenzaba Glenn en tono amable, aunque con algo de picardía. Trump se sumaba al instante: "Le he dicho lo mismo", y se volvía entonces hacia el mandatario ucraniano: "¿Te acuerdas? Ese fue el que te atacó la última vez. Ahora es un buen tipo". "Lo recuerdo", respondió.

Zelenski y otras polémicas

Glenn se disponía a hacer su pregunta pero Zelenski quería bromear un poco más. "Le pido disculpas, está estupendo. Mi primera pregunta para usted, presidente...", decía el periodista, pero el de ucrania le cortó: "Pero tú llevas el mismo traje. ¿Ves? Yo me he cambiado, tú no", asestaba con una sonrisa. "Tal vez tu traje sea mucho mejor que el mío", contestó Glenn.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La reunión no ha estado exenta de otras polémicas como el trato de Trump a los líderes europeos, que algunos han tachado de "humillante e indigno" para la Unión. Imágenes como la de los mandatarios aguardando en sillas en la sala de espera o la de los presidentes acumulados en un solo lado de la mesa del despacho oval han denostado poco aprecio por parte de la administración de Estados Unidos a sus aliados.