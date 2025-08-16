El encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska ha concluido sin ningún tipo de acuerdo

El presidente estadounidense tan solo ha destacado que se han logrado avances importantes sobre el futuro de la guerra en Ucrania

La esperada reunión de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin ha concluido sin ningún acuerdo. El presidente estadounidense tan solo ha destacado que se han logrado avances importantes sobre el futuro de la guerra en Ucrania pero sin dar ni un solo detalles sobre ellos. Al terminar la reunión, Vladimir Putin ha invitado a Trump a un próximo encuentro que se celebraría en Moscú.

El presidente ruso fue recibido con alfombra roja a pie de pista por el presidente estadounidense. Con este recibimiento, Putin conseguía dejar de ser un paria a ojos de Occidente para ser recibido en suelo estadounidense como un socio y amigo.

La reunión entre Trump y Zelenski

La complicidad entre los dos mandatarios se volvía a repetir con una inusual escena en la que Vladimir Putin se subía al coche de Donad Trump y donde se pudo ver al presidente ruso sonriendo y con gesto distendido.

El posado previo a la reunión fue el único momento en el que se vio a Putin algo incómodo debido a que algunos periodistas le preguntaron si iba a continuar matando a civiles en Ucrania.

Después de mas de dos horas y media de reunión, los mandatarios comparecían juntos ante los medios pero sin aceptar preguntas. Todas las expectativas que se abrieron para conseguir un alto el fuego en Ucrania se quedaron en nada cuando Trump confirmó que no se había llegado a ningún tipo de "acuerdo".

A pesar del desacuerdo, ambos presidentes afirmaron haber conseguido grandes avances respecto al futuro de la guerra en Ucrania, pero no dieron ni un solo detalle de los mismos.

"Espero que los acuerdos de hoy se conviertan en un punto de referencia no solo para resolver el problema ucraniano, sino que también marquen el comienzo de la restauración de relaciones comerciales y pragmáticas entre Rusia y Estados Unidos", desvelaba el ruso.

Trump y Putin concluían su comparecencia emplazándose a un próximo encuentro. "Una vez más, señor presidente, me gustaría darle las gracias y hablaremos de nuevo. Probablemente lo volveré a ver muy pronto. Muchas gracias, Vladimir", agradecía Trump ante los medios.

La cumbre finalizaba con un último apretón de manos y con la fuerza aérea estadounidense escoltando el avión presidencial ruso. Horas más tarde Donald Trump, daba una entrevista en la que avanzaba una reunión a tres en la que también participaría el presidente ucraniano.

"Van a organizar una reunión entre el presidente Zelenski y el presidente Putin y yo. No es que quiera estar allí, pero quiero asegurarme de que se haga", Trump terminaba dejando en manos de Zelenski la última palabra sobre un acuerdo de alto el fuego.

Mientras tanto desde Moscú, un portavoz del Kremlin se ha apresurado a decir que en la cumbre de Alaska no se habló de una posible reunión a tres bandas con Zelenski.