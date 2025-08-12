Donald Trump, el nuevo sheriff de Washington

Donald Trump da un paso más en su deriva autoritaria tras anunciar que va a desplegar tropas para acabar con la delincuencia en Washington.

"Vamos a limpiar los barrios marginales, hay jóvenes descontrolados por las calles de la ciudad a todas horas".

Donald Trump da un paso más en su deriva autoritaria tras anunciar que va a desplegar tropas para acabar con la delincuencia en Washington. Las críticas y las protestas se extienden por todo el país, según explica Mamen Sala.

Donald Trump quiere recuperar la capital. Insiste en que Washington está bajo una situación de anarquía. "Vamos a limpiar los barrios marginales, hay jóvenes descontrolados por las calles de la ciudad a todas horas. Barrios enteros bajo toques de queda". Dice que no es políticamente correcto pero anuncia un despliegue de 800 guardias nacionales que puede convertirse en 10.000 asumiendo temporalmente el control del departamento de policía.

Su Secretario de Defensa avisa: "Los vas a ver llenando las calles de Washington la semana que viene". Los índices de criminalidad han bajado en la ciudad tras un pico postcovid y aunque siguen siendo altos la población está, como siempre polarizada. Los hay que quieren control. "Me da igual quien dirija la ciudad Trump o la alcaldesa. Como dueño de un negocio, no debería haber crimen en las calles"

Otros no están de acuerdo en ver militares por las calles. "No parece una emergencia nacional", y muchos ven este discurso como un intento de tomar las ciudades demócratas, como una ocupación militar. "No creemos que sea legal usar las fuerzas armadas estadounidenses contra ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense"

Los sintecho tienen miedo de las represalias: "Nos echan como ratas". A muchos les suena a carta blanca para detener a gente en las calles.

Ya ha habido varias manifestaciones contrarias al plan del presidente que parece no va a acabar aquí. Pero Trump no va a ceder en su empeño. "Mira Chicago, está fatal, mira Los Ángeles, está fatal, Nueva York tiene un problema, también Baltimore y Oakland... no vamos a dejar que pase, no vamos a perder nuestras ciudades".

Por cierto, en su eterna rueda de prensa, el presidente compartió un gráfico donde las mínimas tasas de delincuencia en capitales las tiene... Madrid.