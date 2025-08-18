La Casa Blanca acoge una de las mayores reuniones celebradas frente al conflicto armado entre Rusia y Ucrania

Volodímir Zelenski y Ursula Von der Leyen ven imposible cualquier entrega de territorios a Rusia en un acuerdo de paz

La Casa Blanca acogía esta tarde una de las reuniones más importantes para el desenlace de la guerra entre Rusia y Ucrania. Días después de que se produjese esa séptima cumbre entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Donald Trump acoge en Washington a Volodímir Zelenski y a múltiples mandatarios europeos para avanzar en las negociaciones.

mente a esa reunión entre Trump y Zelenski, el presidente ucraniano ha mantenido una primera reunión con Ursula von der Leyen, líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN, para coordinar sus posiciones frente al conflicto, según ha avanzado Zelenski en su perfil de la red social ‘X’.

Junto a un vídeo en el que muestra ese caluroso recibimiento con los europeos, ha señalado la importancia del papel de Donald Trump para el desenlace del avance ruso en Ucrania y la importancia de la paz para todo el territorio de la Unión Europea. Así, ha agradecido a todos los asistentes su colaboración y en especial a la Casa Blanca por haber hecho posible una reunión de estas dimensiones.

Trump y Zelenski plantean una reunión trilateral con Putin

Donald Trump y Zelenski han acordado la posibilidad de mantener una reunión con Putin para poder cerrar un acuerdo de alto el fuego del conflicto. Así lo ha confirmado el presidente de Estados Unidos frente a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval: "Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos",

Además, ha añadido que seguirá trabajando coordinadamente con Kiev y Moscú para que ese acuerdo se produzca lo antes posible y que sea una paz definitiva. Por su parte, Zelenski ha afirmado que está dispuesto a trabajar con Estados Unidos y ha respaldado las palabras de Trump.

Donald Trump también ha afirmado después de su reunión con su homólogo ruso, que Putin también está preparado para la guerra. Al comienzo de la reunión, ambos presidentes se han mostrado cercanos, incluso Trump ha llegado a elogiar la vestimenta de Zelenski, quien ha elegido para la ocasión un traje negro en vez de su uniforme militar como ha hecho en otras ocasiones.

Por su parte, Donald Trump no ha mencionado sus condiciones pactadas con Putin, ni la renuncia de Crimea, ni a su entrada en la OTAN, pero sí se ha mostrado firme en ofrecer garantías de seguridad para Ucrania en un futuro acuerdo de paz. Un gran día según el presidente Trump, nunca tantos líderes europeos han visitado juntos la Casa Blanca en un día que puede ser clave para el futuro inmediato de Ucrania.

Un nuevo ataque ruso en plena reunión

Mientras tanto, en Ucrania las bombas no cesan, en las horas previas al encuentro entre Trump y Putin, Rusia ha atacado viviendas de civiles y una central térmica con 40 heridos y seis muertos, entre ellos una bebé de año y medio. Hasta cinco ataques contra el mismo edificio, que lo dejaba completamente destruido, con numerosos agujeros que dejaban al descubierto varias de sus plantas. Los servicios de emergencia han trabajado toda la noche, apagando fuegos y rescatando heridos, muchos de ellos atrapados entre los escombros.