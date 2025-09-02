Las autoridades búlgaras señalaron a Rusia como causa del ataque

Ataque "masivo" del Ejército ruso contra objetivos civiles en la capital de Ucrania: Kiev responde lanzando drones

El avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió un hackeo en pleno vuelo cuando acudió a visitar la principal fábrica de armas de Bulgaria. Sus sistemas de navegación fallaron y tuvo que aterrizar de forma manual. Las autoridades búlgaras señalaron a Rusia como causa del ataque.

Pero este hackeo tiene matices. No se trata de que alguien entrase en el sistema informático del propio avión ni de un fallo catastrófico, sino de una intervención externa. Lo que se hace es saturar el espacio radioeléctrico e intentar que ese avión no pueda detectar la señal del GPS. Se lanza un pulso de mucho mayor calibre, de mayor energía, intentando que el avión no pueda recibir la señal.

El despegue y el aterrizaje, momentos clave en los viajes

Es muy parecido a lo que sucedía antes con los teléfonos móviles en los aviones que no dejaban utilizarlos porque podía hacer interferencias con los sistemas de navegación antiguos. Ahora, ya no sucede desde la aplicación del 5G. Pero ya desde ese instante, había dos momentos clave: el despegue y el aterrizaje.

Ambos son lo que llaman los expertos 'aproximaciones instrumentales'. Se supone que son más seguras y se hacen con ese tipo de elementos. Esos elementos son los que empezaron a dar datos erróneos y los pilotos -que además eso se sigue entrenando en los simuladores dentro de su formación- lo hicieron de forma manual y aterrizaron en el avión sin incidentes.

Rusia podría tener un sistema de lanzamiento en el espacio Tobol

Pero no es un caso aislado. Cada vez son más frecuentes interferencias de este tipo, sobre todo en el este de Europa. Se trata de una zona de preguerra, una guerra que es casi teledirigida con drones y sistemas de seguimiento para misiles, como el sistema Starlink de comunicaciones de Ucrania que Rusia trabaja para intentar inhabilitar.

Lo que se sospecha es que Rusia tiene un sistema de lanzamiento de este tipo de pulsos para saturar el espacio radioeléctrico que se llama Tobol. La principal zona estaría cerca de la frontera con Polonia y sería lo que está interfiriendo en los sistemas de navegación de algunos vehículos, tanto militares como civiles de países de la zona.