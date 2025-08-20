Estados Unidos apoyará a Europa en materia de seguridad, especialmente aérea

Volodímir Zelenski y Ursula Von der Leyen ven imposible cualquier entrega de territorios a Rusia en un acuerdo de paz

La posibilidad de una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski para abordar un alto el fuego en la guerra de Ucrania ha generado un intenso debate internacional. Según filtraciones de medios franceses, Putin habría propuesto que el encuentro se celebre en Moscú, una opción que Zelenski considera impensable debido al contexto del conflicto y la desconfianza hacia Rusia. Informan Margari García Simón y Lucía Telllo.

El Kremlin, aunque aleja la posibilidad inmediata de esta reunión, se muestra abierto al diálogo siempre que trabaje por todas las partes. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha señalado que cualquier cumbre, bilateral o trilateral, debe estar bien organizada para ser efectiva.

Apoyo aéreo de Estados Unido a Europa en ayuda a Ucrania

Por su parte, Estados Unidos mantiene una postura cautelosa. La Casa Blanca ha indicado que su equipo está discutiendo diversas opciones con ambas partes, sin confirmar detalles específicos sobre la sede o el formato del encuentro. Además, el expresidente Donald Trump adelantó que Estados Unidos apoyará a Europa en materia de seguridad, especialmente aérea, pero descartó que la OTAN se extienda para incluir a Ucrania, subrayando la importancia de evitar que Rusia sienta la presencia de un enemigo en su frontera.

Los líderes europeos, por su parte, muestran urgencia en que la reunión se produzca para avanzar hacia una solución pacífica. Se barajan otras posibles localizaciones para el encuentro, como Ginebra, donde el ministro suizo de Exteriores ha prometido inmunidad a Putin, o Budapest, con el apoyo del primer ministro húngaro Viktor Orbán, aliado de Rusia.