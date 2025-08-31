Asesinan a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

Leópolis, UcraniaEl expresidente del parlamento ucraniano y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado este pasado sábado 20 de agosto en la ciudad ucraniana de Leópolis. El momento fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

El diputado Andri Parubi, de 54 años, recibió cinco disparos de un hombre que iba vestido de repartidor. La policía ha abierto una investigación para detener a los culpables. Parubi fue uno de los líderes de las protestas del Euromaidán que empezaron en 2013.

Condena al asesinato de Andri Parubi

Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "espantoso asesinato" y anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.

En 2004 Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania – Autodefensa del Pueblo. En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.

Aunque Parubi había estado alejado del foco de atención de la política ucraniana desde la elección de Volodymir Zelenski como presidente en 2019, seguía siendo ampliamente reconocido por su papel fundamental durante los turbulentos años posteriores al derrocamiento en 2014 del entonces presidente prorruso Viktor Yanukovich, la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y el inicio de la guerra en el Donbás.