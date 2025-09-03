Xi Jinping proclama que el mundo vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra

China ha exhibido ante el mundo su poderío militar y lo ha hecho en el desfile celebrado con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Y todo en medio de su conflicto arancelario con Donald Trump. Pekín ha mostrado al mundo su arsenal de misiles, sus modernos aviones de combate y otros equipos militares, algunos de ellos expuestos al público por primera vez, según informa Sara Canals.

Ayer los periodistas le preguntaron a Donald Trump si ese desfile suponía un reto para él, pero el presidente lo negó rotundamente. Aseguró que China necesita a Estados Unidos y sacó pecho por la buena relación que mantiene con el presidente Xi Jinping. Pero en sus redes sociales, acusó a China, Rusia y Corea del Norte de conspirar contra Estados Unidos y, visiblemente irritado, recordó el apoyo de Estados Unidos a Pekín en la Segunda Guerra Mundial.

Putin y Kim Jong-un, entre los invitados estrella

Bajo el retrato de Mao en la plaza de Tianamen de Pekín, el presidente Xi Jinping saca pecho. Montado en un vehículo, se dispone a ordenar el comienzo del mayor desfile militar desplegado en China. Entre los invitados estrella del desfile, Putin y el norcoreano Kim Jong-un. Se trata de un recordatorio a Estados Unidos de que el orden mundial y el equilibrio de fuerzas ha cambiado.

Un espectáculo milimetrito con sus tropas perfectamente sincronizadas. Una exhibición de poderío militar con su gran y más sofisticado arsenal, tanques, submarinos, aviones de combate, drones, misiles de último modelo o armas láser. Sin perder detalle, en la tribuna flanquean al líder chino el ruso Vladimir Putin y el norcoreano Kim Jong-un, sus invitados de honor entre los 26 mandatarios asistentes.

Trump afirma que conspiran contra Estados Unidos

Toda una declaración de intenciones frente a Occidente pero una mala noticia para Ucrania en su guerra con Rusia y todo un desafío a Estados Unidos. Donald Trump contesta en su red social y le pide al líder chino que mande saludos al presidente ruso y al norcoreano mientras afirma que conspiran contra Estados Unidos.

Xi Jinping proclama que el mundo vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra en esta conmemoración por la derrota de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y con él, postulándose como alternativa de liderazgo en el orden mundial, en una exhibición armamentística que concluía con la liberación de 80.000 palomas, símbolo de una paz esquiva.

Mientras Putin asistía al desfile, Rusia lanzaba un nuevo ataque aéreo contra Ucrania con más de 500 drones y 24 misiles. La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado a la mayoría, aunque algunos han logrado impactar en varios puntos del país. Hay al menos cuatro heridos.