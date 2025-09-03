El ataque supone un aumento de la presión de Estados Unidos sobre Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado el ataque asegurando que buena parte de la droga que entra en el país procede de Venezuela. Según informa Sara Canals y Cristina Herráez, el alto dirigente insiste en que la lancha pertenece a la banda criminal venezolana Tren de Aragua, una organización que tiene cierta presencia en el país.

Trump ha afirmado que quiere proteger la frontera sur y es por eso que Washington, en estos últimos días, ha intensificado el despliegue del ejército en las aguas internacionales del Caribe. Unas acciones que intimidan a los países latinoamericanos y sobre todo desafían al régimen de Maduro.

En el vídeo del Comando Sur del Ejército estadounidense se ve un barco de narcoterroristas venezolanos del Tren de Aragua, según Donald Trump. Una organización que, acusa el mandatario, opera bajo el control de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La Casa Blanca ha bromeado con la operación militar que ha disparado la tensión en aguas del Caribe sur en un tweet.

"Literalmente derribamos un barco cargado de drogas”, según Trump

La embarcación circulaba a gran velocidad hasta que era alcanzada por un proyectil del ejército de Estados Unidos. Un ataque inédito en el que han muerto 11 personas y que ha sido ordenado por el propio Trump. El presidente ha sido el encargado de dar la noticia en su primera aparición pública en varios días.

"Literalmente derribamos un barco cargado de drogas, con mucha droga", ha asegurado. Droga que ha salido de Venezuela, donde la primera reacción ha sido decir que las imágenes son falsas y que han sido creadas por inteligencia artificial. “Operan bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos”, ha recalcado Trump en el comunicado.

Aumenta la presión de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro

El titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, ha señalado que parece que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente”. “Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, ha añadido en su canal de 'Telegram'.

En todo caso, el ataque supone un aumento de la presión de Estados Unidos sobre Maduro y una escalada de la tensión en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela. En esta zona, EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear. El objetivo del presidente es luchar contra los cárteles de la droga venezolanos que llevan el fentanilo a EE.UU.

Maduro señala que el país se enfrenta a la "más grande amenaza"

El presidente de Venezuela ha advertido que su país enfrente la “más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos 100 años”. Así, ha recalcado que su nación se declararía “en armas si fuera agredida”. Rubio ha insistido en que el ataque militar sobre la embarcación en el Caribe se enmarca en esa ofensiva contra el tráfico de drogas.

“Esta es una operación antidrogas. Vamos a enfrentar a los carteles de la droga dondequiera que estén y dondequiera que operen contra los intereses de EE.UU.”, ha indicado el principal responsable de la diplomacia estadounidense.