Estados Unidos ha publicado el interrogatorio de la expareja de Epstein en el que negó una lista de clientes

Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, ha conseguido un traslado a una prisión con mejores condiciones tras exculpar a Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública parte de una declaración realizada por Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del abusador sexual Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de prisión por tráfico de menores y otros delitos. Esta declaración tuvo lugar a finales de julio y ha generado una gran repercusión mediática y política, especialmente por las implicaciones que tiene respecto al expresidente Donald Trump.

En su testimonio, Ghislaine Maxwell desvincula por completo al actual presidente de Estados Unidos de las actividades criminales de Epstein. “Nunca vi al presidente recibiendo masajes. Nunca lo vi en ningún entorno inapropiado. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie. Durante el tiempo que estuve con él, fue un caballero en todos los aspectos”, declaró en su intervención de nueve horas repartidas en dos días, cuya grabación ha salido recientemente a la luz.

Ghislaine Maxwell y su relación con Donald Trump

La declaración fue parte de un movimiento estratégico por parte del entorno de Trump, quien, acorralado por rumores que lo vinculaban reiteradamente con los papeles de Epstein, buscaba frenar una posible crisis. Incluso algunos simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again), creado por el propio Trump, llegaron a quemar públicamente las icónicas gorras rojas como señal de descontento.

Para controlar la situación, Trump envió a su exabogado y también exnúmero dos del Departamento de Justicia a entrevistarse directamente con Maxwell en prisión. En la conversación, Maxwell no solo exculpó al expresidente, sino que también declaró que Epstein “nunca tuvo una lista de hombres poderosos que utilizaran los servicios de menores” y que no cree que él se haya suicidado en 2019 mientras esperaba al juicio.

Durante el interrogatorio, Ghislaine Maxwell también expresó su opinión sobre el Donald Trump: “Solo quiero decir que admiro su extraordinario logro al convertirse en presidente”. Tras la difusión de estas declaraciones, comenzaron a circular especulaciones sobre un posible indulto por parte de Trump. Sin embargo, el expresidente se limitó a declarar: “No es el momento de hablar de indultos".

Por ahora, las palabras de Maxwell ya han tenido una consecuencia concreta: ha sido trasladada a una prisión con un régimen menos estricto, lo que supone una mejora significativa en sus condiciones carcelarias.

Sospecha que Jeffrey Epstein fue asesinado

Por otro lado, al contrario que la versión oficial, Ghislaine Maxwell sostuvo durante el interrogatorio que creía que la muerte de Jeffrey Epstein se debiera a un suicidio sino que fue asesinado. El FBI y el Departamento de Justicia confirmaron hace unas semanas que Epstein sí murió tras suicidarse en su celda de la prisión de Manhattan en 2019.

El propio presidente Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha tenido presiones en sus filas para publicar más datos y documentos del Caso Epstein.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.