La desclasificación de archivos secretos sobre Martin Luther King ha generado un enorme revuelo en Estados Unidos. A falta de la lista Epstein, que ahora no existe, Donald Trump ha decidido destapar 240.000 páginas de vigilancia ilegal del FBI al líder de los derechos civiles en Estados Unidos en contra de la voluntad de sus hijos, según informa Sara Canals.

Los hijos de Luther King temen que pueda dañar su reputación, puesto que en su día el FBI investigó exhaustivamente al activista con el objetivo de desacreditarlo. Estos documentos podrían incluir detalles sobre su vida privada como, por ejemplo, sus conocidas infidelidades.

Los hijos de Luther King denuncian la desclasificación de los archivos

El Gobierno de Estados Unidos decide publicar 240.000 páginas de documentos relacionados con el crimen del líder de los derechos civiles, Martin Luther King. “El pueblo estadounidense merece respuestas décadas después del horrendo asesinato de uno de los grandes líderes de nuestra nación”, destaca Pam Bondi, la fiscal general del país.

Los hijos denunciaron públicamente la desclasificación de estos archivos y exigieron lo mismo con los papeles de Jeffrey Epstein. Aunque al parecer no toda la familia piensa así. Bondi recibió a la activista y sobrina del líder, Alveda King. Ella se mostró agradecida “por cumplir su promesa de transparencia al divulgar estos documentos”. “Mi tío vivió con valentía en busca de la verdad y la justicia, y su legado de fe sigue inspirando a los estadounidenses hasta el día de hoy”, recalcó.

Muchos acusan a Trump con un intento de desviar el foco de atención

Martin Luther King Jr. fue un pastor y líder del movimiento por los derechos civiles en EE.UU., reconocido por su lucha pacífica contra el racismo y la desigualdad. Su discurso histórico ‘I Have a Dream’ (‘Tengo un sueño’) y su papel en la aprobación de leyes clave lo convirtieron en una figura histórica mundial. El reverendo fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, mientras apoyaba una huelga de trabajadores.

Muchos interpretan el caso de Martin Luther King como un intento de Donald Trump para desviar el foco de atención. El presidente ha vetado a ‘The Wall Street Journal’ del viaje que hará a Escocia en represalia por la publicación de la carta de cumpleaños que le envió a Epstein. “Debido a la conducta falsa y difamatoria de TWSJ, no será uno de los trece medios a bordo”, ha subrayado el magnate que se ha visto envuelto en una polémica de la que no puede huir.