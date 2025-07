La promesa estrella de la campaña del mandatario era revelar todos los documentos sobre el caso del pederasta

Trump desclasifica 240.000 archivos secretos sobre Martin Luther King en contra de la voluntad de sus hijos

WashingtonUna exclusiva del periódico neoyorquino 'The Wall Street Journal' ha desvelado este jueves que Donald Trump conoce desde hace meses que su nombre figura en los papeles de Jeffrey Epstein. El presidente había abandonado su política estrella de publicar todo sobre el caso, incluida la famosa lista, el pasado mes de mayo. Según informa Sara Canals en el vídeo, es exactamente cuando se le reveló que su nombre aparecía en la documentación.

Cada vez más publicaciones demuestran el vínculo cercano del presidente de Estados Unidos con el conocido depredador sexual. Todas ellas, incluida esta última, han sido calificadas por la Casa Blanca de 'fake news'. Aunque decir que la presencia de su nombre en los archivos no implica la pertenencia a la lista de clientes es otra incoherencia del Gobierno.

Una incoherencia más de la Casa Blanca sobre el caso

Donald Trump sabía desde el pasado mes de mayo que su nombre aparece “en múltiples ocasiones” en los papeles de Epstein. Algo de lo que él había negado tener conocimiento hace tan solo una semana. El Departamento de Justicia, concretamente la fiscal general Pam Bondi, se lo habría comunicado personalmente.

La fecha de esta comunicación coincide con la decisión del presidente de no publicar documentos relacionados con Epstein porque, se dijo entonces, contenían pornografía infantil. Aunque salir citado en los papeles de Epstein no significa necesariamente que Trump sea culpable de ningún delito, sí explicaría que el presidente decidiera repentinamente no hacer públicos esos archivos. Es, además, una incoherencia más por parte de la Casa Blanca.

Mientras la polémica se agranda, Trump también pierde el control sobre el Congreso. Este jueves, con los votos republicanos, la cámara votó a favor de obtener los archivos y ha citado a declarar a Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico de menores y estrechamente relacionada con el caso. La comparecencia se producirá el próximo 11 de agosto en la cárcel de Florida, donde cumple condena.

Una amistad que está socavando la reputación del presidente

El millonario, que murió en 2019 en la cárcel mientras esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores, reconoció ante el fiscal en 2010 que sí había socializado alguna vez con Donald Trump en el pasado, aunque se negó a contestar si en esos encuentros había menores de 18 años. Esta semana, la 'CNN' publica como exclusivas varias fotografías de Trump con Epstein que muestran su estrecha amistad. En algunas se ve al pederasta en una de las bodas del mandatario.

La que fue promesa electoral de Trump se desinflaba hace dos semanas y con ella el apoyo de muchos de sus simpatizantes. Buena parte del movimiento MAGA se sostenía en la publicación de estos archivos. Sus defensores se encuentran muy decepcionados con un presidente cuya prioridad ahora parece ser desviar la atención del caso Epstein a cualquier precio.