Daniel Montero 03 SEP 2025 - 16:17h.

En enero Donald Trump firmó una orden en la que ilegalizaba a la organización

Trump justifica el ataque que ha dejado 11 muertos en el Caribe y Venezuela lo acusa de usar imágenes falsas

Las 11 personas que iban en la embarcación atacada por Estados Unidos pertenecían supuestamente a una de las bandas más activas del narco y que más se está expandiendo: el Tren de Aragua. Se trata de una banda creciente en América Latina que nace en una prisión en Venezuela.

Se llama el Tren de Aragua porque era una obra pública donde este grupo empezó a extorsionar a funcionarios para que sus miembros sean colocados como trabajadores en esa obra. A partir de ahí, varios de ellos son encarcelados. Y desde ahí empezaron a crecer distintos puntos de América Latina.

Trump ilegalizó la organización y la calificó de terrorista

En enero, Donald Trump firmó una orden en la que les ilegalizaba y los marcó como una organización terrorista junto a varios cárteles mexicanos. Ni siquiera en Estados Unidos el tráfico de drogas está penado con pena de muerte, por lo que esto solo se entiende desde una variable política.

Porque Donald Trump en su campaña lo que hizo es señalar directamente, por ejemplo, al Tren de Aragua como una de las principales amenazas para la sociedad estadounidense. Lo que dijo la oposición es que en realidad lo que estaba haciendo era criminalizar a una serie de colectivos. La incidencia de estos grupos dentro de Estados Unidos no era tal y que lo estaba utilizando para poder deportar a inmigrantes venezolanos a las cárceles de El Salvador.

EE.UU. señala al Gobierno de Maduro como una organización mafiosa

Trump señala el Gobierno de Maduro como protector de estos narcos, aunque esto no es nuevo. El Gobierno de Estados Unidos viene señalando al Ejecutivo de Maduro, desde hace años, como una organización mafiosa que beneficia al narcotráfico. Es lo que se llama el Clan de los soles, pero sí que es cierto que ahora está diciendo que tiene relación directa también con este Tren de Aragua.

Durante esta primavera, por ejemplo, ‘The New York Times’ y otros periódicos estadounidenses publicaron una serie de informaciones de las agencias de inteligencia estadounidenses que negaban que hubiera cualquier relación directa entre el Gobierno venezolano y esta mafia.