'The Washington Post' ha tenido acceso al proyecto que una consultoría habría preparado a la Casa Blanca

Washington DCLos ataques israelís continúan desangrando Gaza sin vistas de un posible cese de la violencia. Hace unas semanas Donald Trump comentaba en otra de sus polémicas que su solución para la franja pasaría por la destrucción de las poblaciones palestinas para levantar en su lugar un enorme complejo turístico y tecnológico, según informan en el vídeo Sara Canals y Cristina Herráez.

Si bien en un primer momento quedó como una idea o vaga intención, este lunes 'The Washington Post' ha destapado que la Casa Blanca ya cuenta con un proyecto estratégico para llevarla a cabo. El plan incluye la expulsión de la mayoría de palestinos de sus hogares y la reclusión de otros en zonas delimitadas.

Convertir Gaza en un lujoso resort turístico a orillas del Mediterráneo

El Gobierno estadounidense no ha reaccionado aún a la filtración del documento, que ha sido elaborado además con la ayuda de una consultoría. La empresa asegura ahora que nunca fue aprobado y que ya han despedido al respecto a dos de sus trabajadores.

El proyecto no deja un cabo suelto. Estados Unidos tomaría el control de Gaza durante los próximos 10 años. En ese tiempo, los inversores privados y gubernamentales convertirían las ruinas de Palestina en una capital de referencia para el turismo y también para la tecnología. "Un lugar junto al mar con el mejor clima que puede ser algo magnífico", explicó Trump ya hace meses junto a un Netanyahu encantado con la idea de esa 'riviera' de Oriente Próximo.

La imagen no dista mucho del vídeo creado con inteligencia artificial que se hizo viral hace unas semanas y que mostraba un enorme complejo hotelero al pie del Mediterráneo. En él, magnates como Musk, Netanyahu o el propio Trump disfrutan de piscinas, playas y casinos.

¿Y qué pasaría con los palestinos?

El documento de 38 páginas prevé la reubicación, supuestamente voluntaria y a cambio de subsidios, de la mayoría de la población de Gaza. Más de dos millones de habitantes a los que pagarían para que se fueran de su tierra. Les entregarían 5.000 dólares a cada uno y ayudas para el alquiler en otro lugar durante cuatro años. El resto permanecería en la franja pero en zonas restringidas y delimitadas.

Son aún más malas noticias para un pueblo palestino que sobrevive a duras penas asolado por el hambre y las bombas. Los ataques del Ejército Israelí ya dejan, según fuentes gazatíes, más de 63.000 palestinos muertos.