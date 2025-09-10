Polonia invoca el artículo cuatro de la OTAN tras la violación del espacio aéreo por parte de los drones rusos

Rusia ataca la sede del Gobierno de Ucrania en Kiev: un bombardeo que deja al menos tres víctimas mortales

Compartir







Drones rusos han entrado en el espacio aéreo al este de Polonia. El Ejército polaco los ha derribado y ha declarado el nivel alerta máxima. Es una incursión rusa en territorio de la OTAN que su secretario general, Mark Rutte, define como un incidente imprudente y peligroso. Varsovia pide a la alianza activar el artículo cuatro, es decir, llamar a consultas a todos sus miembros, según informa Ana Lorenzo y Lara Escudero.

Al menos 19 drones rusos -según las autoridades polacas- violaron su espacio aéreo. Un acto que califica de agresión sin precedentes en el marco de un ataque ruso contra Ucrania. Polonia dice que los drones representaban una amenaza directa y fueron derribados en una operación a la que se unieron aeronaves de Países Bajos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que se trata de un ataque intencionado.

PUEDE INTERESARTE Putin amenaza a Europa y recuerda que el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania será objeto legítimo

"Es probablemente una provocación a gran escala", según Donald Tusk

Polonia invoca el artículo cuatro de la OTAN. "Es probablemente una provocación a gran escala. Estamos consultando con nuestros aliados y en contacto con el secretario general de la OTAN para que podamos responder a este tipo de amenaza con la misma eficacia que esta noche", explica Donald Tusk, primer ministro polaco.

PUEDE INTERESARTE China saca pecho en un desfile militar sin precedentes y Trump acusa al país de conspirar contra EE.UU.

Tusk advierte que estamos en el momento más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Bielorrusia, aliada de Moscú, dice que los drones entraron en Polonia tras extraviarse de su rumbo. El secretario general de la OTAN dice que están evaluando la situación pero que, intencional o no, lo ocurrido es absolutamente imprudente y peligroso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Polonia, Países Bajos, Italia y Alemania ayudaron a derribar los drones

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirma que Polonia, Países Bajos, Italia y Alemania contribuyeron a derribar los drones rusos. “Varios aliados estuvieron implicados junto a Polonia. Esto incluyó F-16 polacos, F-35 neerlandeses, AWACS italianos, el avión cisterna multifunción de la OTAN y Patriots alemanes”, declara durante una comparecencia en la sede de la Alianza.

Es la primera vez que Polonia utiliza sus defensas aéreas por primera vez en esta guerra. “Polonia tiene un enemigo político más allá de su frontera oriental”, subraya Tusk. Así, advierte que “por primera vez durante esta guerra los aparatos no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia” y que las incursiones “no pueden decirse que fueran el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas”.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Nadie puede dudar de que debemos prepararnos para diversos escenarios”, señala Tusk

Bielorrusia recalca que los drones rusos perdieron el rumbo por la actuación de los sistemas de lucha radioelectrónica rusos y ucranianos. “La situación es grave. Hoy nadie puede dudar de que debemos prepararnos para diversos escenarios”, lamenta Tusk. Uno de los drones rusos cayó en el tejado de un edificio residencial en Wyryki y los restos de un segundo aparato han sido hallados en la región de Lublin, según las autoridades polacas.

España, Italia, Francia, Suecia o Noruega expresan su condena y apoyo a Polonia en la defensa de su espacio aéreo. El incidente obligó a cerrar de forma provisional el tráfico y parte del espacio aéreo polaco aunque ya operan con normalidad.

Europa y Ucrania no tienen dudas: ha sido un ataque deliberado

Polonia recibió el apoyo del Mando Aéreo Aliado (AIRCOM, en inglés), así como de la Koninklijke Luchtmacht de Países Bajos, a los que dio las gracias. Ni Europa ni Ucrania tienen dudas. Ha sido un ataque deliberado porque no ha sido un error táctico como quizás en otras ocasiones en las que cruzaban un par de drones la frontera, sino que esta noche lo han hecho por lo menos una veintena.

El presidente ucraniano no ha dudado en tenderle la mano a Polonia para hacerle frente a Putin. "Estamos listos para construir conjuntamente un sistema de alerta y protección contra la amenaza rusa", apunta Zelenski ante este escenario de escalada sin precedentes.