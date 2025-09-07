Rusia ataca la sede del Gobierno de Ucrania, un bombardeo que deja al menos tres muertos en Kiev

La primera ministra de Ucrania señala que es "la primera vez" que el Kremlin lanza misiles contra el edificio

Rusia niega que haya atacado objetivos civiles en su ofensiva "masiva" contra instalaciones militares

Al menos tres ucranianos han perdido la vida, entre ellos una madre y su hijo, y otros 17 han resultado heridos este domingo después de que el Ejército de Rusia bombardeara la capital ucraniana, Kiev, provocando un incendio en la sede del Gobierno ucraniano que ha sido alcanzada por el ataque. Informa en el vídeo Lara Escudero.

El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, ha confirmado el incendio en la sede gubernamental situada en el distrito Pechersk, en el centro de la ciudad. Efectivos de bomberos trabajaron para sofocar el fuego.

"Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Sí, por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo", ha sostenido la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en un mensaje emitido en Telegram.

Estas declaraciones han ido acompañadas de varias fotografías en las que se observan llamas y humo saliendo de múltiples estancias situadas en las partes más altas del edificio.

"El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos. Necesitamos reforzar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos. Necesitamos nuevas restricciones que afecten a la maquinaria militar del Kremlin", ha aseverado la política ucraniana.

Varios bloques de pisos han sido bombardeados a lo largo de la noche por vehículos rusos no tripulados provocando incendios y el desprendimiento de escombros, lo que ha dejado un balance de tres víctimas mortales y 17 heridos -entre los que figura una mujer embarazada- de los que siete han tenido que ser hospitalizados.

A últimas horas del sábado, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió a la población de que se mantuviera a salvo ante la amenaza de bombardeos. "Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!", sostuvo.

Los servicios de bomberos y rescatistas trabajan en la zona para atender a los afectados y acabar con los focos de fuego que también se han desatado en varios vehículos.

Asimismo, el jefe de la región rusa de Voronezh, Alexander Gusev, ha confirmado ataques de las fuerzas ucranianas en la zona que han resultado en un hombre herido por el desprendimiento de restos de un dron. En total, ha cifrado en seis los drones interceptados por las autoridades rusas en la región.

Desmentido ruso

Ya este domingo por la tarde, el Ministerio de Defensa ruso ha negado que haya atacado ningún objetivo civil y ha subrayado que utilizó armamento de precisión en un ataque "masivo" contra fábricas de drones y bases aéreas militares "en el centro, sur y este de Ucrania".

"Se alcanzaron los objetivos del ataque y se alcanzaron todos los objetivos designados. No se realizaron ataques contra otros objetivos dentro de las fronteras de Kiev", ha asegurado Moscú a través de un mensaje publicado en Telegram.

En concreto, ha informado del uso de "armas de alta precisión y vehículos aéreos no tripulados" contra "instalaciones de producción, ensamblaje, reparación, almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados", así como "bases aéreas militares en el centro, sur y este de Ucrania", incluida la planta industrial Kyiv-67, al oeste de Kiev, y la base logística STS-GRUPP, al sur de la capital ucraniana.

Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora de este sábado.