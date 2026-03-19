Los vecinos de Moaña denuncian destrozos, robos y miedo por unos okupas

Nacho Abad estalla al comprobar en directo el estado de una vivienda okupada por una pareja de tiktokers: “Cómo se puede ser tan guarro, tan canalla, tan cerdo”

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A Nieves le han dejado la casa unos okupas completamente destrozada, llena de basura, con montones y montones de platos sucios y excrementos por el suelo. Utilizaban la vivienda como punto de encuentro con otros okupas. Nieves consigue que se marchen, pero ellos siguen okupando otras casas y grabando vídeos para sus redes sociales. Los vecinos están atemorizados y no saben cuál será la próxima vivienda que ocupen.

'En boca de todos' ha vuelto a Moaña para hablar con los vecinos, que están desesperados por culpa de estos okupas, ya que no solo se dedican a ocupar viviendas, sino también a robar. Es el caso de María, a la que le desvalijaron el coche: "Me quitaron la mochila de boxeo de mi hijo, los guantes, un coche teledirigido de 300 euros, todo el conjunto eran unos 450 euros, pero conseguí recuperar todo, pero el coche estaba destrozado".

Además, María explica la actitud de los okupas: "Ellos salen de rosita y te dicen la de mierda que tienes que limpiar", a lo que Nacho Abad no da crédito: "No tenía piedad, les ponía de rodillas y les hacía limpiarlo con la lengua".

El programa también ha hablado con Leticia Santos, alcaldesa de Moaña: "Desde el día que tengo conocimiento de esta okupación ilegal, me pongo en contacto con la policía porque no tenía constancia de nada y, a partir de ahí, llevo un seguimiento de la situación".

Nacho Abad le pregunta a la alcaldesa si va a ayudar a limpiar la casa de Nieves: "Vinieron el martes para pedir ayuda para sacar los enseres de la vivienda, si, además, necesitan ayuda con la limpieza, lo primero que deben hacer es solicitarlo formalmente".

La hija de Nieves: "Estamos pendientes de una llamada del Concello que no ha llegado aún"

El presentador no da crédito a que la alcaldesa no actúe directamente sin necesidad de iniciar un procedimiento formal: "Si usted ve esa mierda y ve lo que han hecho esos dos okupas, es de lógica pensar que una mujer que tiene 80 años no tiene la capacidad física ni para vaciar la casa ni para limpiarla".

Sin embargo, Leticia Santos explica que no puede hacerlo sin una solicitud formal: "Los políticos gestionamos dinero público y para eso hay unos procedimientos. No tenemos ningún problema en ayudar a esta familia, pero lo que digo es que los procedimientos hay que iniciarlos debidamente".

Nieves se encuentra mal durante la conexión, por lo que su hija explica que ya han acudido al ayuntamiento para pedir ayuda: "Estuvimos el martes informándonos de lo que teníamos que hacer y estamos pendientes de una llamada del Concello que no ha llegado aún".