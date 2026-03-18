‘En boca de todos’ muestra el estado de una de las casas okupadas por Antonio y Merce, una pareja de okupas tiktoker que tienen atemorizada a la localidad de Moaña (Pontevedra)

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‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta la localidad de Moaña (Pontevedra) dónde dos okupas tiktokers presumen de ir okupando una casa tras otra y los vecinos indignados piden ayuda porque las autoridades no les hacen nada. Nacho Abad se ha quedado horrorizado al entrar en directo en el interior de una casa que había estado okupada por Antonio y Merce, la polémica pareja, durante un mes y medio: “Cómo se puede ser tan guarro, tan canalla, tan cerdo...".

La localidad gallega de Moaña (Pontevedra) está atemorizada por la actuación sin control de Antonio y Merce, una pareja de okupas que se dedican a okupar las viviendas de la localidad, destrozarlas y publicar sus hazañas en las redes sociales. Hace unos días salieron en libertad tras entrar en la vivienda de una vecina, ducharse, comerse la comida de su nevera, utilizar todo su menaje y hacer grandes destrozos. Una dinámica que repiten sin ningún control y que tiene a los vecinos muy asustados.

Tatiana Fernández, reportera de ‘En boca de todos’, ha hablado en directo con los vecinos y ha entrado en directo en la vivienda de Nieves, una casa okupada por los tiktokers durante un mes y medio. Antonio y Merce también han hablado con la reportera y se venden como víctimas de una situación, y no reconocen ni los destrozos ni la venta de todos los bienes de un taller que había en la vivienda. Además, aseguran ser víctimas del sistema, pero cuentan con dos pensiones que suman 2.100€.

Asegurando que había un olor insoportable porque ellos y sus perros hacían sus necesidades por toda la casa, la reportera de ‘En boca de todos’ ha entrado en la vivienda y Nacho Abad no ha podido contener su indignación: “Mira, mira, mira esto, es una vergüenza, cómo se puede ser tan guarro, tan sucio, tan cerdo y tan canalla… Deberían ir a un sitio en el que les eduquen… Yo les embargaba a los dos, ni un duro para comer, que vayan con cepillos de dientes a limpiar todo esto… Y la alcaldesa de Moaña sin aparecer…”.

Además, el presentador ha querido hacer un llamamiento a la alcaldesa de la localidad quién hasta el momento no había hecho absolutamente nada para ayudar a sus vecinos en este asunto. Nieves es una mujer de casi 80 años que ha solicitado ayuda para poder limpiar su vivienda.