Jesús, vecino de Hornachos: "En el pueblo había sospechas sobre Juli, todos suponíamos que eran ellos"

Jesús describe cómo era la actitud de ambos hermanos

Encuentran pelo, dientes y ropa íntima en el armario de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas

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La UCO está examinando los restos de cabello, piezas dentales y la ropa interior femenina hallados dentro de la casa de los hermanos González Sánchez, en Hornachos (Badajoz), señalados como presuntos responsables de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas. Los investigadores no descartan que estos objetos puedan pertenecer a la víctima.

‘En boca de todos’ habla con Jesús, vecino de Hornachos, quien conocía a los dos hermanos detenidos: “Juli era muy introvertido, muy para dentro, un niño que no hablaba, él solamente te decía hola y adiós, no se relacionaba con nadie, era muy callado, completamente contrario a su hermano. Lolo era más sociable, hablaba más, teníamos más amigos en común”.

Vecino de Hornachos: "Deberían haber detectado los problemas mentales de Juli"

Jesús comenta que Julián podría tener problemas mentales: “No te lo puedo confirmar, pero esa es mi intuición y la de todo el pueblo. Deberían haber detectado los problemas mentales de Juli, todo el mundo lo notaba”.

Además, explica que en Hornachos se pensaba que ellos eran los culpables de la desaparición de Francisca Cadenas: “En el pueblo había sospechas sobre Juli, todos suponíamos que eran ellos. Ellos llevaban una vida muy normal. No sabemos cómo han podido hacer semejante locura a una mujer tan buena”.

Encuentran pelo, dientes y ropa íntima en el armario de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas

La UCO analiza los restos de pelo, dientes y la ropa interior femenina encontrada en el interior de la vivienda de los hermanos González Sánchez en Hornachos (Badajoz), los presuntos asesinos de Francisca Cadenas. No descartan que los hallazgos pudieran pertenecer a la víctima.

El fallo que cometió la Guardia Civil la noche que desapareció Francisca Cadenas: “Dejaron dos habitaciones sin mirar”

En exclusiva, Nacho Abad explicó en el programa 1.000 de ‘En boca de todos’ por qué la UCO decidió investigar a los hermanos González y cuál fue el fallo cometido por la unidad policial que esa misma noche realizó una inspección ocular en la vivienda de los detenidos.