La investigación da un giro tras la detención del marido y la pareja sentimental de Paloma

Intentan secuestrar a un niño de 2 años en Badalona: “Estamos aterrorizadas”

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Parecía ser un trágico suicidio de una mujer de 53 años, pero ahora da un giro radical y apunta a un asesinato presuntamente a manos de su pareja y su marido. El 17 de enero, Paloma desaparece y, 24 horas después, unos senderistas encuentran su cadáver en el barranco de Las Palomeras, aparentemente, parecía que había decidido poner fin a su vida.

Dos meses después, la historia cambia: dos personas son detenidas, por un lado Carlos, su marido, y por otro Juan, su pareja sentimental. Ambos se habrían aliado para cometer el asesinato, posiblemente por un motivo económico. Se habrían hecho transferencias económicas entre sus cuentas, no solo desde las de ella, sino también desde las del tío de Paloma, en situación de vulnerabilidad, sobre el que Paloma tenía un poder notarial. Ahora su marido está en libertad provisional y su pareja sentimental en prisión sin fianza.

Madre de Paloma: "Estamos destrozados"

'En boca de todos' ha podido hablar en exclusiva con la madre de Paloma, quien apunta directamente a la pareja de su hija: “Ese desgraciado la mató en el barranco, la llevó allí y la mató. Su marido, al ver que no volvía, puso una denuncia”.

Además, explica cómo se encuentra la familia: “Estamos destrozados. ¿Quién se iba a imaginar lo que tramaba este hombre? No me lo habría imaginado nunca”. Y aprovecha para desmentir la información que está saliendo en los medios: “Lo que sale en los periódicos es mentira, ya se sabrá todo con la investigación”.