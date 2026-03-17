El joven que intentó llevarse a dos niños a la salida del colegio es un joven de 22 años que permanece ingresado en el hospital

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El pasado jueves 12 de marzo, en Viladecavalls en Barcelona, un hombre de 22 años se fija que hay una abuela está con su nieto tranquilamente, comienza a increparles y en un descuido coge en brazos al niño de siete años y se lo lleva corriendo, a los pocos metros, le interceptan y es cuando se encuentra con la mamá denunciante con su bebé de dos años, al que también intenta llevarse.

Al parecer, el joven se abalanza sobre ellos e intenta llevarse a la bebé, la madre se mete en medio y consigue evitar que se lo lleve. A los pocos metros, los Mossos d Esquadra consiguen detenerlo, pero los padres y madres del barrio están muy asustados porque el hombre está en un hospital y no está detenido.

Laura, la madre de la menor, ha hablado en directo con Jordi Juliá en ‘En boca de todos’ y nos ha relatado los hechos. No saben cuál es la intención del individuo, pero sí que su fijación eran los niños: “Estamos aterrorizadas, nos han denegado la orden de alejamiento y no sabemos cuándo va a salir”.

Albert Palacio, Mossos d’Esquadra y portavoz de ‘USPAC’, también ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ y nos ha dibujado el perfil del hombre que intentó llevarse a los niños: “Es un joven de 22 años bajo tratamiento psiquiátrico que sufrió un brote y la jueza ha decretado un internamiento en un centro sanitario”.