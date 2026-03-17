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Tras un par de noches de insomnio y afectado por la caída de la izquierda en las elecciones de Castilla y León, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha visitado ‘En boca de todos’ para analizar la situación de la izquierda política en nuestro país. Una visita en la que Nacho Abad ha aprovechado para mostrarle públicamente su cariño y reconocer la honradez de su partido.

Antes de sentarse en la mesa de ‘En boca de todos’ para analizar la desaparición de la izquierda en el gobierno de Castilla y León tras las últimas elecciones autonómicas, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha conectado con Nacho Abad desde la redacción para pronunciarse sobre el desalojo de un narcoedificio ante el propietario, enfadado por las medias adoptadas por el Gobierno.

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Tras debatir sobre la ley de desahucios, Nacho Abad ha querido mostrarle al político su preocupación por la izquierda en nuestro país: “Estoy preocupado, no estoy durmiendo… Con todo el cariño del mundo, te tengo cariño. No tenemos posturas ideológicas similares, no se parecen en nada, ya te lo digo. Yo soy más de centro y tú eres de izquierda, izquierda… Estoy preocupado por la transparencia que estoy empezando a ver. Estoy empezando a ser transparentes, algo tenéis que hacer… Yo no quiero que desaparezcáis de la vida pública porque vosotros, hasta donde yo sé, no habéis robado un duro. A mí un partido que no ha robado nunca, que no está corrupto, que no se ha trincado del bote, me parece que puede ayudar a este país. Más allá de que yo esté en las antípodas de la posición de Podemos porque yo estoy en contra de la okupación, la inquiokupación, la regularización máxima… Te pondría mil ejemplos, pero mira, bájate a plató y nos decimos las cosas a la cara…Pablo, a mis brazos”.

Fernández ha dudado el detalle de centro: “Centro, centro, más centro aderechado”, ha aceptado su propuesta y le ha advertido que había dicho una cosa que “La tengo grabada a fuego”.

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Ya en el plató, Pablo Fernández ha analizado la situación de la izquierda política, ha mostrado su desacuerdo a Abad sobre su declaración: “Podemos es siervo y esclavo del PSOE” y ha intentado mostrar la manipulación de la información haciendo alusión a una información sobre Isabel Díaz Ayuso y el Tribunal de cuentas que estaba seguro de que no iba a ser tratado por el colaborador Antonio Naranjo en su programa. Un argumento ante el que Naranjo ha respondido con una invitación: “Esta noche estás invitado para poder decir lo que te de la gana sobre ese tema”.