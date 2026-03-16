Los vecinos viven atemorizados por los perros de una vecina y denuncian en ‘En boca de todos’ las agresiones sufridas

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Los vecinos de una urbanización en Orihuela (Alicante) viven desesperados por los continuos ataques de los perros de una vecina, pero después de seis denuncias, nadie hace nada. La propietaria de los animales se ha enfrentado a los vecinos en directo en ‘En boca de todos’ y argumenta que los animales actúan en su defensa.

Un brutal ataque deja la oreja destrozada, pero no es solo la oreja, esta joven es víctima de múltiples lesiones en la espalda, la pierna, prácticamente tiene mordeduras por todo el cuerpo. Mordiscos procedentes de los perros de su vecina y la joven está muerta de miedo con secuelas tanto físicas como psíquicas. Pero la joven no es la única que tiene miedo, los perros tienen atemorizado a todo el barrio.

Los tres perros pasan el día entre orina y excrementos, están al aire libre y no paran de ladrar. Los vecinos están hartos de no poder descansar y viven con miedo, les consideran perros muy peligrosos y en el edificio viven niños y personas mayores. Ya han protagonizado varios ataques injustificados y la dueña parece no responsabilizarse, ¿Qué más tiene que ocurrir para que se tomen medidas?

En directo desde esta urbanización de Orihuela en Alicante, la reportera de ‘En boca de todos’ ha conocido la versión de los vecinos mordidos y de Begoña, la dueña de los animales de raza pastor alemán y labrador. Una de las vecinas afectadas ha intentado explicar cómo el perro le mordió la cabeza y a su hermano los testículos sin ningún motivo, pero la emoción le ha impedido dar más detalles. Otro de los vecinos ha explicado que los animales salen y entran libremente de casa y tienen miedo de salir de sus casas.

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Begoña, la dueña de los animales ha negado en rotundo las lesiones de los vecinos, que sus perros sean agresivos y que estén sueltos. Una actitud ante la que Nacho Abad ha querido saber si era cierto que habían mordido a un vecino en sus partes íntimas: “Me salió con un cuchillo y el perro para defenderme, le mordió. Me parece muy bien… ¿Le parece bien que me salgan con un cuchillo? La Guardia Civil lo sabe, está denunciado”.

La dueña de los animales asegura que los perros no salen nunca solos, que la puerta de su casa está cerrada y que los problemas con los vecinos vienen de antes: “Tenemos problemas desde hace cuatro años… Yo los saco con la correa y los meto en el coche, por aquí no pasean”.