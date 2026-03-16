Tu móvil puede salvarte la vida: la Policía muestra la función que debes activar por si tienes un accidente

Cristina Soria 16 MAR 2026 - 08:00h.

Tú móvil ofrece todo tipo de prestaciones, algunas relacionadas con tu seguridad en caso de accidente: descubre la función que, según la Policía Nacional, puede salvarte la vida

Por qué no debes cargar el móvil hasta el 100%: lo dicen los expertos

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El teléfono móvil se ha convertido en un elemento imprescindible en nuestra vida diaria, ya sea dentro o fuera de casa. Lo usamos para trabajar, para comunicarnos, como entretenimiento o para guiarnos en nuestros desplazamientos. Pero, posiblemente, estás pasando por alto una ventaja de tu smartphone que puede salvarte la vida. Así lo ha contado la Policía Nacional en un vídeo en el que recomienda a los ciudadanos activar una función que puede marcar la diferencia ante una situación de emergencia.

Un gesto muy sencillo que facilita la atención de los servicios sanitarios y que, tal y como te decimos, puede llegar a salvarte la vida. Se trata de una herramienta con la que cuentan la mayoría de los teléfonos actuales y que están pensadas para emergencias de todo tipo, desde caídas graves o episodios médicos repentinos, hasta accidentes de tráfico.

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El contacto de emergencia y los datos médicos son la clave

La función del móvil a la que se refiere la Policía Nacional está disponible tanto en IPhone como en dispositivos Android. Se trata de la “Información médica” o “SOS de emergencia”, donde podemos introducir nuestros contactos de emergencia y datos esenciales de salud como alergias, grupos sanguíneo, medicación habitual o enfermedades crónicas.

A pesar de que nuestros teléfonos cuentan con sistemas de seguridad que requieren de nuestra autorización a través de contraseñas, huella dactilar o reconocimiento facial, esta herramienta puede utilizarse con el teléfono bloqueado. Es decir, los profesionales sanitarios o la policía pueden acceder rápidamente a nuestros datos de seguridad para atender a la persona afectada sin necesidad de utilizar ningún código de desbloqueo.

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¿Cómo se activa esta herramienta de seguridad?

Activar esta herramienta que puede salvarte la vida solo te llevará unos minutos y la encontrarás con facilidad en tu smartphone. Si tu dispositivo es de Apple, para debes ir a los Ajustes y entrar en el apartado “Salud”. Después, entra en la sección “Datos médicos” para activar la opción que permite mostrar la información aunque el teléfono esté bloqueado.

Si tu teléfono es Android (con sistema Google), los pasos también son muy sencillos: dentro de los Ajustes encontrarás la sección “Seguridad y emergencia” o “Información de emergencia”. Desde ahí podrás introducir tus datos de contacto y sanitarios, además de activar la función de acceso a la información sin necesidad de código de desbloqueo.

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¿Qué ocurre al activar el modo SOS?

Además de los ofrecer tus datos médicos, muchos teléfonos incluyen un sistema que permite la llamada rápida al 112, por lo general pulsando varias veces el botón de encendido o manteniendo presionados los botones laterales. Al activarse, el dispositivo es capaz de realizar automáticamente una llamada a los servicios de emergencia y enviar la ubicación en tiempo real a los contactos que hayas seleccionado.

En determinadas ocasiones (accidentes de tráfico, caídas, súbitas…) esta automatización del móvil puede ser decisiva, ya que al enviarse inmediatamente la localización se reduce el tiempo de respuesta y facilita a los equipos de emergencia encontrar a la persona afectada con mayor rapidez. De hecho, hay modelos que lanzan la alerta automáticamente cuando detectan colisiones o impactos fuertes si, tras unos segundos, el usuario no responde. Esto no sustituye la atención directa que pueden ofrecer acompañantes o testigos, pero sí aumenta la seguridad.

Configurarlo antes es esencial

Saber que existe esta función del móvil no basta para que pueda serte útil en caso de emergencia. Desde la Policía hacen especial hincapié en la importancia de dedicar unos minutos para configurarla. Son pocos pasos y muy sencillos: actualizar los contactos de emergencia, introducir datos médicos esenciales y autorizar el acceso a esta información aunque la pantalla esté bloqueada.

No hay que olvidar, tal y como recuerdan los expertos, que una persona accidentada puede estar desorientada o inconsciente, por lo que cada minuto cuenta. Disponer de información sobre patologías cardíacas, alergias a medicamentos o tratamientos anticoagulantes puede condicionar de manera positiva la toma de decisiones urgentes por parte de los servicios sanitarios.

La prevención: un recurso que no debemos infravalorar

Es llamativo que una herramienta que puede ser tan útil para salvarnos la vida apenas tenga uso, en parte por la falta de información al respecto. La Policía Nacional no pretender crear una alarma en la sociedad, pero sí recomienda su uso, del mismo modo que contratamos un seguro médico o utilizamos el cinturón de seguridad en el coche. Además, esto es más cómodo y rápido. De lo único que tienes que estar pendiente es de actualizar los datos si hay cambios importantes en tu medicación o en los contactos de emergencia. Está claro que con esta opción no se puede evitar que ocurra un accidente, pero sí mejorar la respuesta de los profesionales llegado el momento.