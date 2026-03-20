La policía advierte: esto es lo que tienes que hacer si recibes en casa un paquete que no has pedido

Marta Egea 20 MAR 2026 - 08:00h.

La Policía advierte de que recibir paquetes que no se han pedido puede tratarse de “brushing”, una práctica fraudulenta vinculada a las tiendas online para generar ventas y reseñas falsas

El timo del QR inverso: cuando te hacen escanear un código para pagarte y en realidad te roban dinero

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Recibir un paquete en casa sin haberlo pedido puede parecer una simple confusión o una sorpresa, incluso, agradable. En algunas ocasiones puede tratarse de un simple error logístico, pero la mayoría de las veces, detrás de estos paquetes se esconde una práctica fraudulenta cada vez más frecuente en el comercio electrónico.

Debido a este aumento de casos, la Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales sobre una práctica fraudulenta que cada vez se ve con más frecuencia. Es el llamado “brushing”, una estafa que utilizan los delincuentes para manipular el funcionamiento de las plataformas de comercio electrónico. Por eso, si alguna vez se recibe en casa un paquete que no se ha pedido, conviene saber qué significa y sobre todo, cómo actuar.

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Una práctica que se está extendiendo: el paquete inesperado

Con el crecimiento del comercio electrónico y los marketplaces internacionales, el número de envíos que llegan a las casas se ha disparado. Esto ha abierto también la puerta a nuevas formas de fraude digital.

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Una de ellas es el llamado “brushing”, una técnica en la que vendedores de plataformas online envían productos a direcciones reales sin que el destinatario haya realizado ninguna compra. El objetivo no es estafar directamente al receptor del paquete, sino crear ventas ficticias para mejorar la reputación del vendedor.

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Esta estafa funciona de la siguiente manera: primero, el vendedor obtiene nombre y direcciones reales de internet o de bases de datos filtradas. Una vez que cuenta con dichos datos, crea cuentas falsas en plataformas de comercio electrónico, realiza compras falsas de sus propios productos y envía los paquetes a esas direcciones para que la plataforma registre una “venta verificada”. Después, publica reseñas positivas en nombre de esos supuestos compradores.

Gracias a este sistema, el vendedor consigue mejorar su posicionamiento y de sus productos para poder atraer a clientes reales.

¿Por qué es preocupante recibir un paquete que no se ha pedido?

Aunque parezca algo inofensivo porque muchas veces el objeto enviado es barato, el hecho de recibirlo puede ser una señal de alerta.

En primer lugar, quiere decir que alguien ha utilizado los datos personales de otras personas como el nombre y la dirección, para crear una cuenta falsa en internet. Esto no quiere decir que las cuentas estén comprometidas, pero sí indica que la información puede haber circulado por bases de datos públicas, filtraciones o recopilaciones de datos comerciales.

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Además, en ciertos casos el paquete sí que puede ser peligroso, ya que puede incluir elementos sospechosos como códigos QR que llevan a páginas fraudulentas o introducen malware en el dispositivo, tarjetas con enlaces para “registrar” el producto, solicitudes de información personal o números de teléfono o correos electrónicos falsos. Estos elementos pueden ser diseñados para robar información personal o financiera.

¿Qué hacer si se recibe un paquete que no se ha pedido?

Las autoridades recomiendan actuar con calma y seguir una serie de pasos básicos para evitar problemas futuros.

Lo primero es comprobar si se trata de un error o es una estafa. Puede pasar que alguien de la familia haya hecho el pedido a nombre de otra persona, que un vecino haya utilizado esa dirección por error o que sea un regalo de algún conocido. A veces, estos envíos inesperados son sencillamente equivocaciones logísticas, y es necesario asegurarse de ello.

Si nadie en casa ha hecho el pedido, conviene revisar las plataformas donde se suele comprar: Amazon, eBay, Aliexpress u otras. Se debe buscar si hay alguna compra registrada bajo ese nombre. En caso de detectar pedidos que no se han realizado, se recomienda cambiar inmediatamente las contraseñas y revisar la seguridad de dichas cuentas.

Después, hay que examinar el paquete con cuidado observando la etiqueta del remitente, el número de seguimiento o la plataforma o empresa que aparece en el envío. También se recomienda hacer una foto del paquete y guardar la información por si fuera necesario interponer una denuncia o investigar posteriormente.

Es muy importante no escanear ningún código QR ni acceder a ningún enlace. Estos códigos pueden llevar a páginas fraudulentas donde se pida información personal o financiera o instalar software malicioso en el dispositivo.

Por otro lado, si el paquete incluye una solicitud de pago por gastos de envío, aduanas o cualquier otro concepto, se debe ignorar por completo y no pagar nada. Cuando no se ha realizado un pedido, no se está obligado a devolver el artículo ni, por supuesto, pagar absolutamente nada.

En el caso de que el paquete parezca proceder de una plataforma concreta, se aconseja informar al servicio de atención al cliente del suceso para que puedan investigar al cliente. En muchas tiendas online, tienen formularios específicos para reportar casos de brushing o envíos no solicitados.

Por último, si se cree que los datos han sido utilizados de manera fraudulenta o se detectan otros indicios de delito, se puede presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

¿Es peligroso quedarse con ese paquete?

Esta es una duda muy habitual. En muchos casos el producto no tiene ningún riesgo y sencillamente es parte de la estrategia de manipulación de reseñas. Por esto, abrir el paquete no supone ningún riesgo para el destinatario. Siempre y cuando, se sigan las indicaciones de no registrarse en ninguna web, introducir datos personales o utilizar códigos QR.

En caso de que el contenido genere dudas o parezca sospechoso, lo ideal es conservarlo como prueba hasta conocer qué ha ocurrido exactamente.