Marta Egea 29 MAY 2025 - 11:00h.

Las estafas telefónicas están continuamente evolucionando y afectan a miles de personas cada año

¿Adiós al spam telefónico? Consumo quiere obligar a las compañías a identificar las llamadas comerciales

En su forma más tradicional, las llamadas de televenta son una herramienta legal de marketing. Sin embargo, en los últimos años, han aumentado de una manera alarmante las estafas telefónicas que se hacen pasar por ofertas comerciales para obtener datos personales, bancarios o incluso dinero de forma fraudulenta. En España, a pesar de las restricciones legales, las llamadas no deseadas siguen siendo una molestia que continúa persistiendo, y que se han convertido, en muchos casos, en una amenaza real para la seguridad financiera de los ciudadanos.

Señales de alerta: cómo identificar una llamada fraudulenta

El número de llamadas fraudulentas o estafas telefónicas ha aumentado de forma notable en los últimos años. En ellas se utilizan técnicas cada vez más elaboradas para intentar suplantar identidades, modificar el número que aparece en el identificador de llamadas y hasta imitar la forma de hablar de los empleados de instituciones reconocidas. No obstante, existen una serie de señales universales que pueden ayudarte a identificar si una llamada es potencialmente fraudulenta. Aprender a detectarlas es el primer paso para evitar caer en una de ellas.

Presión para actuar con urgencia

Una de las tácticas más comunes de estos estafadores es crear un sentido de urgencia. Frases como “si no responde ahora, perderá la oferta”, “esta llamada es su única oportunidad” o “su cuenta será bloqueada en las próximas horas” son alarmas muy claras. Este tipo de presión sólo busca impedir que la víctima pueda tomarse un momento para pensar con claridad y verificar la información de manera independiente.

En caso de estar en una llamada supuesta de televenta y sentir que están empujando para que se tome una decisión en el acto, inmediatamente se debe colgar. Ninguna empresa seria exigiría una respuesta inmediata sin dar margen para que el cliente pueda pensar o informarse.

Solicitudes de información personal o financiera

Ni los bancos, ni la Seguridad Social, ni empresas de suministros están autorizados a pedir números de tarjetas, contraseñas, códigos SMS o datos personales sensibles por teléfono. Una señal muy clara de que se trata de un intento de fraude es que soliciten estos datos sin que haya sido el cliente quien ha iniciado la gestión.

Hay que recordar que, por muy convincente que suene la llamada, si se piden datos privados, se debe colgar inmediatamente y llamar directamente al número oficial de la entidad por la que se están intentando hacer pasar.

Ofertas exageradas o demasiado buenas

En muchas ocasiones, en estas llamadas se prometen viajes gratis, premios por sorteos en los que no se ha participado, inversiones con un retorno garantizado o descuentos inverosímiles. Estos son los típicos ganchos para captar la atención de los clientes. En muchos casos, lo que parece un regalo es en realidad una estafa, ya que no se comparten las condiciones ocultas o costes disfrazados como “tasas de gestión” o “impuestos”.

Identificación de llamadas falsificada

Los estafadores utilizan una técnica que se llama spoofing, esta consiste en modificar el número de teléfono que aparece en la pantalla para simular que se está llamando desde un número oficial. Puede parecer que la llamada se está recibiendo desde el banco, la policía o incluso desde la administración pública.

Lenguaje confuso o profesionalidad dudosa

Otra señal de alerta es la falta de profesionalismo en la comunicación. Se pueden notar errores gramaticales, tono agresivo, evasivas cuando se hacen preguntas o respuestas genéricas o inventadas. Estos suelen ser indicios de que se está hablando con un estafador. También pueden intentar tranquilizar diciendo que la llamada “está siendo grabada” para aparentar ser un organismo oficial. Si la conversación no parece clara o profesional, lo mejor es finalizarla.

Solicitan instalar aplicaciones o hacer clic en enlaces

Algunos estafadores combinan estas llamadas con ingeniería social para convencer al cliente de instalar apps de control remoto como TeamViewer o para que se acceda a enlaces que redirigen a páginas web falsas. Suelen alegar que es para “verificar la identidad” o “acelerar el proceso”. Evidentemente, nunca se debe instalar aplicaciones ni acceder a ningún tipo de enlace durante una llamada sin haber verificado antes la legitimidad del interlocutor.

Llamadas automáticas con voces grabadas

Las llamadas automatizadas o robocalls suelen iniciar con una grabación que te alerta de un supuesto problema, puede ser porque alguna cuenta va a ser bloqueada o alguna incidencia parecida. Tras informar, suelen solicitar que se pulse un número para continuar. Al hacerlo, se redirige a un supuesto operador que va a intentar completar la estafa. Algunas veces, incluso las respuestas que se dan por voz pueden ser grabadas y usadas con fines delictivos.

Incongruencias o contradicciones

Las empresas reales tienen sus procesos estandarizados. Si una llamada de televenta comienza a presentar contradicciones como no saber el nombre completo de quien llaman pero sostienen que, efectivamente, están llamando a un cliente; no pueden explicar qué producto o servicio están dando, o aportan datos que no cuadran, es una clara señal de alerta.