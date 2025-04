El brushing es una técnica fraudulenta que es utilizada por algunos vendedores de plataformas de comercio electrónico para mejorar artificialmente la reputación de sus productos . Este fraude consiste en el envío de productos no solicitados a direcciones de personas que no han realizado ninguna compra. El objetivo que tiene es generar transacciones falsas que permitan al vendedor inflar sus cifras de ventas y publicar reseñas positivas ficticias, algo que “mejoraría” (“brush up” en inglés, de ahí viene su nombre) su visibilidad y clasificación de sus productos en la plataforma , y así se volvería más atractivo para sus potenciales clientes.

Al no haber pedido esos paquetes que se reciben, existe el riesgo de que puedan contener productos potencialmente peligrosos . Estos productos pueden ser artículos no regulados o inseguros, algo que representa un riesgo para la salud o seguridad del receptor. Si se reciben productos electrónicos como “smartwatch” este puede estar infectado con malware, pudiendo ser simplemente la punta del iceberg de un problema aún más serio.

En caso de recibir un paquete que no se ha pedido, lo que se recomienda es lo primero no abrir bajo ningún concepto ese paquete, incluso, si se puede, no aceptar el paquete y que el mensajero se lo vuelva a llevar. Esto es importante, sobre todo, si se desconoce el origen del paquete, lo mejor y más prudente, si se ha aceptado, es no abrirlo hasta que no se confirme de donde viene.