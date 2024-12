La nueva estafa que llega en forma de carta a los pensionistas

Lo que sucede es que las estafas ahora tienen forma de carta y sus víctimas son personas vulnerables que puede que no sepan diferenciar de una carta real de una que es parte de una estafa: éstos son los pensionistas . Esto no deja de ser un nuevo formato de “phising” o un intento de suplantación de identidad que se ha adaptado al papel y aunque puede ser fácil de identificar, muchas personas caen en su engaño.

La Seguridad Social se ha hecho eco de esta nueva estafa y lo ha alertado a través de sus redes sociales , para que la población esté en alerta, y si recibe la carta, sepa que no viene de parte de ellos, sino de unos estafadores . Lo que sucede es que desde hace varias semanas, a muchos pensionistas les está llegando una carta que viene a nombre de la Seguridad Social. En ella se solicita al ciudadano un cambio de datos bancarios y también una serie de datos personales, contándoles que un ciberataque ha hecho que estos datos en cuestión se perdieran.

Los estafadores detrás de este engaño, requieren que esta información sea enviada a una dirección de correo electrónico que, evidentemente, no pertenece a la Seguridad Social. Por lo que, antes de enviar nada, siempre hay que asegurarse de comprobar a conciencia la información antes de proceder al envío de cualquier documentación personal.

Siempre se recomienda, si hay cualquier indicio de que algo está fuera de lo normal, ponerse en contacto directamente con la entidad suplantada , en este caso la Seguridad Social. De esta manera, se comprueba que la información que da esa carta es verídica o no y también, para ponerla en alerta de la situación que se está dando.

Desde la Seguridad Social, ya se ha producido un mensaje de alerta a los usuarios. Ha sido a través de la red social X donde han avisado a los ciudadanos de esta nueva estafa. El mensaje que han emitido incluye una foto de la mencionada carta junto a un texto “No, nosotros no te hemos enviado esta carta. Si la recibes, no hagas caso. Los malos, quieren robarte tu dinero.” En ese mensaje, pedían a su comunidad que compartieran ese mensaje para que pudiera llegar al mayor número de usuarios. En su cuenta dicen “¿Hemos sufrido un ataque y hemos perdido los datos, pero no tu dirección ni tu nombre? ¿Sólo hemos perdido tu cuenta bancaria?” Diciendo que siempre hay que desconfiar y que si hay dudas, hay que ponerse en contacto con ellos.