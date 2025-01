Por qué no debes cargar el móvil hasta el 100%: lo dicen los expertos

Hace unos años, la autonomía del teléfono móvil no era algo que preocupase a nadie, ya que, las baterías duraban días . Lo que sucede es que los teléfonos móviles convencionales han pasado a ser smartphones, y son terminales que consumen muchos más recursos que los que había antaño . Al suceder esto, se ha hecho que se preste más atención a las grandes olvidadas que eran las baterías, y se ha tomado una mayor conciencia sobre los buenos hábitos que se han de tener para alargar su vida útil.

Lo que sucede es que la mayoría de las baterías que tienen los smartphones son de iones de litio , y estas funcionan de manera más eficiente cuando se mantienen unos niveles de carga concretos. Estas baterías están diseñadas para funcionar mejor cuando no están completamente llenas ni tampoco vacías . El rango del nivel óptimo de carga de estas baterías está situado entre el 20% y el 80% de su capacidad . Manteniéndolo siempre en estos márgenes se puede alargar bastante su vida útil.

Además, cargar el móvil al máximo no solo afecta a su vida útil, sino que también puede generar más calor, aumentando la posibilidad de dañar otros componentes del teléfono móvil.

Aunque la recomendación es no dejar que se agote la batería hasta que se apague ni cargar el móvil habitualmente hasta el 100%, tampoco pasa nada si esto pasa alguna vez de vez en cuando. Ya que hay momentos en los que se necesita que la batería esté completamente cargada y que no se puede evitar que se agote completamente. Por que suceda esto alguna vez esporádicamente no va a afectar a la vida útil de la batería.