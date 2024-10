El Colegio de Médicos de Barcelona aconseja no tener un móvil hasta los 16 años . Es una de las recomendaciones que incluyen en una guía para familias, instituciones y operadores de teléfonos, según informa Dani Berbel . Así, aseguran que las tarjetas SIM y WIFI deberían de tener incluido el control parental para los menores, ya que prácticamente todos los adolescentes tienen uno.

“Puede ser el aumento de la obesidad por sedentarismo, el trastorno del sueño por disminución horas y calidad del sueño ”, añade Rosa Calvo. Una de las medidas que proponen es el bloqueo de edad por defecto para que no estén disponibles todas las funciones hasta que se demuestre que son mayores. “El scroll infinito, la posibilidad de socializar con usuarios conocidos y no conocidos”, sostiene Lluís Mulero, consultor tecnológico.

Y piden hacerlo con un pacto de familias. “Para que nuestro hijo no sea el único que no tiene un smartphone”, subraya Fernández. Los médicos piden una restricción mayor para los menores de seis años para no darles acceso a los dispositivos y evitar estas consecuencias en la salud de los más pequeños.