Un móvil cargando causó el trágico incendio en Guillena: consejos para que cargar el teléfono no sea un peligro

La Guardia Civil ha confirmado la causa del incendio en el que fallecieron cuatro personas en Guillena, Sevilla: el fuego se originó por un móvil que estaba cargándose. Según informa Marta Lilao en el vídeo, los expertos nos aconsejan dónde es preferible dejar el móvil cuando lo cargamos por la noche y nos dan consejos sobre lo qué debemos hacer y lo qué no.

Dejar el móvil enchufado toda la noche no es una buena opción. "Esa batería fuerza su uso y esto hace que se hinche y, al no poder expandirse, explota", sostiene Jaime López de Santamaría, manager de 'Ukai S.A'. Y es que las calidades de las baterías importan. "Si se le cambia la batería y no es oficial puede tener defectos", concluye Betancourt.