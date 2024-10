El chef Ricard Camarena reta en los fogones a la Inteligencia Artificial: ¿quién será el ganador?

La participación de la inteligencia artificial en esta clase de competiciones, según Daniel Barrionuevo, puede ayudarnos a sacar conclusiones claras sobre el uso de la tecnología: "Se podrá ver que quizás la IA es buena en combinación de sabores, pero luego a la hora de emplatar, por ejemplo, o lo que es la estructura del plato, se le va la olla". Aún no se conoce el veredicto de jurado profesional, que catará ambos menús sin saber de quien es cada plato, pero Camarena ya se muestra emocionado: "Los retos creativos me fascinan, siempre he sido un apasionado de los retos y no hay nada que perder, para mi es una experiencia".