¿Podrá la Inteligencia Artificial encontrar una cura contra el cáncer?: Los expertos ya la están utilizando

En cáncer se ha convertido en una de las mayores pandemias de este siglo. Miles de personas son diagnosticadas anualmente y todavía no existe una cura que pueda poner fin al sufrimiento de los enfermos. Es indudable que la ciencia evoluciona a pasos agigantados en esta materia con avances como las terapias CAR-T o la telecirugía , pero parece que la inteligencia artificial no se queda atrás. ¿Será posible encontrar una cura con la ayuda de las nuevas tecnologías?

Por otro lado, hay también que tener precaución con el uso de la inteligencia artificial, ya que se ha establecido en la sociedad de una forma extremadamente rápida y parece no tener límites. Nuria Oliver, doctora de la Fundación Ellis en Alicante aclara que "tenemos que asegurarnos que esos algoritmos no representen una posible violación de la privacidad de las personas, no discrimina y no tiene sesgos".