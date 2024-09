El deterioro de la salud sexual y la falta de libido, los efectos secundarios que surgen al tratar el cáncer

En 2023, un grupo de tres mujeres supervivientes de cáncer constituyeron 'La Higuera' , una asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de reivindicar la salud sexual de las mujeres, y en particular, la de aquellas que sufren o han sufrido cáncer en algún momento de su vida. El equipo de Noticias Cuatro ha podido hablar con dos de sus integrantes, ambas supervivientes de leucemia, que se dieron cuenta que nadie alzaba la voz sobre los problemas sexuales que generaban los tratamientos oncológicos: "Conllevan una serie de problemáticas que, si no les damos voz , no podemos solucionar", declara Sara Manzano .

'La Higuera' se encarga de dar visibilidad al problema y de organizar talleres especializados con mujeres afectadas. El fin de ellos es mejorar la vida sexual de las pacientes y reivindicar un tema que se ha guardado siempre en la intimidad. Algunas de las alegaciones más frecuentes son "de falta de libido a sequedad vaginal, atrofia vaginal y relaciones sexuales dolorosas", según Elordi García, integrante de la asociación. Araceli es una de las afectadas que se atreve a alzar la voz: "A mí solo con que me toquen la piel no me apetece, pero yo quiero seguir disfrutando de mi sexualidad como hasta ahora, pero es que no tengo ganas. Entonces me tengo que esforzar, porque si no me esfuerzo se complica más".