Alarmantes datos de salud mental en adolescentes: la mitad no pide ayuda porque no saben a quién acudir

El no pedir ayuda ni hablar de ello constituye un obstáculo a la hora de buscar una solución. Más de la mitad no ha pedido ayuda y más del 30% no ha hablado con nadie sobre este tema. Muchas veces esto se da por estigmatización, prejuicios y porque muchos de los afectados no saben a quien acudir. Por ello, José Ángel, del grupo asesor de Unicef España, nos explica que "es muy importante en un centro educativo el que un alumno tenga una persona con quien pueda hablar cuando se sienta estresado con un examen, agobiado con los estudios".