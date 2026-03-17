Tolosa se vuelca en el recuerdo de Dalian tras su asesinato en París

Un amigo del español descuartizado en París: "Se había peleado con su casero porque le quería subir el alquiler"

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Tolosa se viste de luto. La localidad guipuzcoana se une, rota de dolor, por el asesinato y descuartizamiento del joven Dalian. Familiares y amigos, desolados, se concentran y guardan varios minutos de silencio por él, por su memoria. Piden justicia y aseguran que no descansarán hasta que su casero, asesino confeso del joven, pague por ello, por este crimen atroz. El cuerpo de Dalian fue repartido por lo que era su hogar, supuestamente tras una pelea por el alquiler.

'En boca de todos' habla en exclusiva con Laura, exnovia del español descuartizado en París a manos de su casero, quien explica cómo se entera de lo sucedido: "Vivo en Londres y me llama una amiga, pero no la cojo porque estoy en mitad del trabajo. Además, me llegan muchísimos mensajes. Al salir del trabajo la llamo porque el primer mensaje que leo es que han matado a Dalian y no me cuadra. La llamo, me lo confirma. Me quedé en estado de shock, no sabía qué hacer".

Laura, exnovia de Dalian: "El sitio donde él vivía era una casa inhabilitada, tenía problemas de humedades y el casero le pedía un aumento del alquiler"

Laura lamenta que no puedan darle una despedida digna a Dalian: "No es que podamos darle una despedida, yo estaba en Londres, quería venir, pero no podía, son muchas cosas".

Además, explica que varias personas le habían comentado los problemas que tenía Dalian con su casero: "Un par de amigas y después unos amigos suyos me cuentan lo de la discusión con el casero. Pero una amiga en especial, que vive en Francia, le pasaba algo similar y entre ellos lo habían comentado. Luego otra amiga mía de aquí me lo comentó".

Por último, detalla en qué se basaba la discusión entre ambos: "El sitio donde él vivía era una casa inhabilitada, tenía problemas de humedades y el casero le pedía un aumento del alquiler. Él le dijo que no, que quería que le arreglara los problemas que tenía en la casa. El casero se negó a ello".