Javi Poves, entrenador y terraplanista, sobre las influencers: “Espero que hayan pagado la entrada”

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Los hinchas del Real Madrid han entrado en colera ante la actitud burlona de Lola Lolita y Marina Rivers, dos influencer femeninas, que se sientan en la grada del Santiago Bernabéu y comentan las jugadas de los principales partidos a ritmo de música o con actitudes no muy comunes en los estadios.

Influencer como Lola Lolita, Marina Rivers o Shanis, con millones de seguidores, se han convertido en futboleras y no se pierden un partido del Real Madrid. Chicas con un claro perfil en redes sociales que asisten a partidos importantes y se graban comentando las jugadas, realizando bailes o cantando, sin tener mucho conocimiento del deporte rey. Una actitud que ha molestado muchísimo a los seguidores, quiénes han estallado en las redes sociales: “Tienen dos neuronas y están echando un combate entre las dos” o “No merece la pena decir nada, ellas solas se humillan”.

¿Se burlan del fútbol o lo hacen para conseguir más seguidores?

Javi Poves, entrenador y terraplanista, ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ para mostrar su opinión contraria a la actuación de las influencer. El entrenador ha cuestionado que las influencer hayan comprado la entrada y ha dudado de cuál es la responsabilidad del Real Madrid con estas chicas y de si existe un patrocinador externo que las ha puesto en esos asientos.

Sonia Ferrer se ha mostrado muy crítica con su postura porque no ve nada malo en que dos chicas, les guste más o menos el fútbol, estén en el estadio viendo el partido: “Escucho cada cosa en los estadios que casi prefiero que estén bailando y cantando”. Todo lo contrario a Patricia Cerezo, quién se ha mostrado crítica como aficionada: “Me molesta ver a dos lerdas haciendo el lerdo”.

Manu Carreño también ha participado en el debate y además, de estar de acuerdo con que las entradas a los partidos de fútbol están convirtiendo el deporte en un artículo de lujo, ha sentido que los influencer ya están presentes en casi todos los eventos: “Si el Real Madrid invita a determinados perfiles de influencer para que le den terminada difusión, a mí qué más me da… ¿Lo necesita el Real Madrid? En mi opinión, no”.