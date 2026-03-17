Villán de Tordesillas, el "pueblo facha" de Valladolid: “A los del PP les llamamos rojos”

Villán de Tordesillas, conocido como “el pueblo facha” de Valladolid, muestra un apoyo mayoritario a la derecha y ultraderecha

En vídeo: Un concejal del PSOE de Aranjuez lanza un vaso de café al portavoz de VOX

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Villán de Tordesillas, un pueblo de Valladolid conocido como “el pueblo facha”, presume de sus ideas políticas. Más del 90% de los vecinos apoyan a la derecha y a la ultraderecha, aunque aseguran: “A los del PP les llamamos rojos”. En las últimas elecciones, los resultados fueron: 47 votos para Vox, 28 para el PP, 4 para La Falange, 4 para “Se acabó la fiesta” y 2 para el PSOE.

'En boca de todos' se desplaza hasta Villán de Tordesillas para hablar con sus vecinos, quienes aseguran que siempre ha sido un pueblo de derechas: “Este siempre ha sido un pueblo de derechas. Si vienes en las fiestas, verás la bandera del águila colgada”.

Vecina, votante del PSOE: "Yo prefiero derechos y la sanidad pública"

El alcalde del pueblo es del PP, pero su hijo prefiere votar a Vox antes que a su propio padre: “En las municipales solo hay una opción porque solo se presenta el PP, tampoco hay muchas opciones”.

Además, el programa habla con Esther, una de las pocas votantes del PSOE en el pueblo: “Yo prefiero derechos y la sanidad pública. No necesito tener amigos en el pueblo, prefiero los animales a las personas”.