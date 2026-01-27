Los inquiokupas de Elena le deben más de 10.000 euros

Su mejor amiga se convierte en la okupa de su casa: “Me dijo que era para un par de meses”

Elena está a punto de perder la custodia de su hijo al tener su casa okupada, porque no vive en unas condiciones óptimas para que el niño pueda vivir. Elena trabaja y tiene su salario, pero no le llega para pagar todos los gastos, entre ellos la hipoteca y la reforma que están disfrutando sus inquilinos, que luego se transformaron en inquiokupas. La deuda asciende ya a 10.000 euros, mientras Elena está en una situación totalmente vulnerable.

'En boca de todos' ha podido hablar en directo con Elena, que explica cómo ha llegado a esta situación: "Yo me divorcio y mi exmarido se fue unos años al extranjero destinado por su trabajo. Entonces me dijo que me quedara en la casa porque, cuando él volviera, iba a necesitar el piso y ya te vas tú a tu casa cuando firmemos todo lo del divorcio. Yo me quedé ahí hasta agosto de 2024, que es cuando le pido a esta gente que necesito el piso".

Elena, víctima de inquiokupación: "He tocado fondo, estoy sin mi hijo por culpa de mis okupas"

Elena comenta cómo se encuentra: "He tocado fondo, estoy sin mi hijo por culpa de mis okupas. Yo he tenido una vida normal hasta hace poco, en la que yo alquilo mi piso confiando en una gente que me va a pagar mes a mes, pero lo que veo es que a los dos meses de entrar me empiezan a fallar: me pagan de forma intermitente o no me pagan. Eso me ha creado una inestabilidad económica y psicológica".

Además, explica que ella ha intentado ayudarles cuando se quedaron sin trabajo: "Yo les he dado todas las facilidades. El primer mes que no me pagaron les dije que no pasaba nada porque era una situación temporal, porque te has quedado sin trabajo, y les propuse un plan de pagos que ellos firmaron pero no sirvió para nada. Ellos están ahí sabiendo que están protegidos, que como se declaran vulnerables un juez no les va a desahuciar".