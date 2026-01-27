Los vecinos de San Roque denuncian abandono: “Vamos a tener que ir con una navaja por la calle”

Raquel Ortega 27 ENE 2026 - 12:23h.

Los vecinos de San Roque denuncian robos diarios, amenazas con armas blancas y un intento de secuestro

‘En boca de todos’ ha recogido la preocupación creciente de los vecinos del barrio de San Roque, en Badalona, tras la denuncia de un presunto intento de secuestro de una menor que ha vuelto a poner el foco en la inseguridad que, aseguran, sufren desde hace años.

Más de 400 personas se concentraron ayer lunes en la plaza del barrio para exigir que se investigue el intento de secuestro y para denunciar una oleada de robos y agresiones, especialmente contra personas mayores y niños. Según relatan, hay asaltos diarios, amenazas con navajas y una ausencia casi total de vigilancia policial.

Los residentes señalan que, tras el desalojo del edificio B9, el problema no ha desaparecido, sino que “se ha trasladado apenas 500 metros”. Aunque reconocen que no toda la delincuencia procede de ese bloque, aseguran que la situación se ha agravado en los últimos meses. “Vas con el móvil y te lo arrancan”, asegura uno de los vecinos.

María, vecina del barrio: "No nos dejan vivir tranquilos”

Los vecinos se quejan de que las mujeres no pueden ir solas al banco por miedo a ser atracadas, y de que los niños y las personas mayores son intimidados. “No nos dejan vivir tranquilos”, dice María, vecina del barrio, que llega a decir con desesperación que “vamos a tener que ir con una navaja por la calle”.

Los vecinos reclaman una respuesta coordinada “desde todas las administraciones”, desde la Generalitat y el Ministerio del Interior hasta los Servicios Sociales. Consideran que el distrito 6 “lleva abandonado muchísimos años” y que el problema no es nuevo, sino que se arrastra desde hace más de cinco años, aunque ahora alcanza un punto crítico con la denuncia del intento de secuestro.

La tensión ha quedado patente en un cara a cara con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Este ha reconocido que no hay suficientes efectivos policiales y asegura que el Ayuntamiento conoce y ha estudiado la situación. Según ha explicado, desde el pasado fin de semana no queda ninguna persona procedente del B9, aunque admite que han llegado 27 personas de otros puntos. Albiol se compromete a que, en un plazo aproximado de diez días, la situación pueda quedar normalizada.