Capturar el material nuclear de Irán: la misión imposible para la que EEUU ya se ha entrenado

Las fuerzas especiales de EEUU han entrenado en Las Vegas una misión con el objeto de capturar el uranio enriquecido iraní

Si el presidente Trump aprobara la operación, se enfrentaría a la operación más compleja y arriesgada de su historia.

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Hay una operación que le permitiría a Donald Trump declarar de verdad la victoria sobre Irán: lanzar una operación de comando para hacerse con el material nuclear iraní y evitar que desarrollen la bomba atómica. Nadie la descarta. Pero se trata de una operación muy arriesgada, una auténtica misión imposible.

La operación de las Fuerzas Especiales para capturar al enemigo número uno de EEUU en un remoto pueblo de Pakistán fue un juego de niños comparada con cualquier operación de las Fuerzas de Élite para hacerse con el uranio enriquecido iraní susceptible de convertirse en una bomba nuclear.

Para empezar, no se sabe exactamente dónde está. La Agencia Internacional Atómica cree que la mayor parte de los 400 kilos podría encontrarse en los Túneles de Isfahan. En junio, EEUU bombardeó esta zona por lo que Donald Trump dijo que había acabado con el programa nuclear iraní, pero fueron muchos expertos los que lo pusieron en duda.

Cómo podría ser esta operación que recuerda a las Misión Imposible de Tom Cruise. Para llegar hasta alllí y extraerlo o destruirlo, el ejército de EEUU debería adentrarse con una fuerza considerable hasta 500 km en el interior de Irán. Las fuerzas de élite de los Navy Seals o Delta Force, como los que secuestraron a Maduro en su palacio presidencial, llegarían hasta allí en helicópteros Chinook y avoines Hércules. Les acompañarían ingenieros expertos en el manejo de armas de destrucción masiva.

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Pero es que además necesitarían un perímetro de protección que exigiría el envío y el despligue de una fuerza del nivel de un batallón, cerca de 1.000 soldados. No solo eso. Durante todo el tiempo deberían contar con cobertura de drones, satélites y fuera área para repeles cualquier respuesta militar iraní.

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A esto hay que sumar aviones cisterna para reabastecer toda esa fuerza aérea y sacar de vuelta a las fuerzas especiales. Una misión prácticamente imposible que no acabarñia aquí.

Una vez localizado el material, deberían manejarlo con extremo cuidado. Se cree que el urania enriquecido se encuentra en estado gasesoso para evitar una reacción en cadena. Lo habrían embotellado en unas 19 bombonas como las usadas por los submarinistas.

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Sacarlas o destruirlas in situ conlleva riesgos de contaminación e incluso explosión por el cambio de los niveles de humedad.

Las Fuerzas Especiales se han entrado en este tipo de opreacioines en sótanos y subterráneos cerca de Las Vegas, pero si el presidente da el OK a la operación, se enfrentaría a la operación más compleja y arriesgada de su historia. Y el presidente de EEUU tiene muy presente el desastre en el que acabó la misión que envió el presidente Carter para rescatar los rehenes norteamericanos en Teherán en 1979 y que contribuyó al fin de su presidencia.