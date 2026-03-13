Arnaud Frion estaba casado y tenía un hijo y fue condecorado por su valor en Afagnistán.

España siente como propio el dolor de toda Francia, ha escrito Pedro Sánchez en sus redes sociales.

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Llevaba tan solo unas semanas desplegado en Irak. El suboficial Arnaud Frion , el primer soldado francés muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, perdió la vida "durante un ataque" en Irak, según anunció Emmanuel Macron el jueves por la noche, informa Le Parisien.

El jueves a las 20:40, un ataque con drones tuvo como objetivo una base militar kurda en la región de Erbil, según informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas en un comunicado de prensa el viernes. A pesar de la rápida intervención de los equipos médicos, Arnaud Frion falleció a causa de sus heridas, informó el ministerio, añadiendo que otros seis soldados heridos en el ataque serán repatriados a Francia.

"Participaba en un entrenamiento antiterrorista para las fuerzas armadas iraquíes", declaró el Estado Mayor el viernes. Arnaud Frion, de 42 años, estaba desplegado en Irak desde el 24 de enero de 2026, según anunció el Ministerio de las Fuerzas Armadas. El general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de la Defensa, "se inclina con profunda tristeza ante la memoria de este soldado que murió por Francia en acto de servicio", escribió el ministerio.

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El soldado recibió la Medalla Militar en 2022, tras diecisiete años de servicio, según información de Le Figaro. En el orden de condecoraciones francesas, es la tercera más prestigiosa. Recibe el apodo de Legión de Honor para suboficiales. El soldado Arnaud Frion servía en el 7.º Batallón de Cazadores Alpinos , con base en Varces-Allières-et-Risset, Isère. Esta unidad del ejército francés se especializa en el combate en entornos difíciles, especialmente en alta montaña y condiciones climáticas extremas.

"El suboficial era un excelente soldado, sumamente competente y muy eficaz", declaró el coronel François-Xavier de la Chesnais, comandante del 7.º Regimiento de Caballería de la Batalla, en BFM. "Siento un profundo respeto por su trayectoria. Murió como soldado, combatiendo. Sabemos desde el principio que esto forma parte del trabajo, y Arnaud lo sabía".

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El coronel rindió homenaje a la trayectoria del suboficial, quien comenzó desde lo más bajo, como joven recluta, antes de ascender rápidamente. "Arnaud representa verdaderamente lo mejor que produce el ejército", dijo el coronel, quien elogió la humildad del suboficial. "Era mucho más competente y experimentado que la mayoría de los reclutas que tengo en el batallón, y sin embargo, poseía una humildad genuina", confesó.

Arnaud Frion tenía experiencia en operaciones en el extranjero. En 2005, fue desplegado en Chad como parte de la Operación "Épervier" (Gavilán), y en 2007 en Costa de Marfil (Operación "Licorne"). En noviembre de 2008, en Afganistán, quedó atrapado en el fuego insurgente, pero brindó un apoyo sumamente eficaz a una sección amiga, lo que permitió su retirada segura, según relata el Ejército francés en su expediente. "Por este acto de valentía, fue condecorado", añade el comunicado.

Arnaud Frion estaba casado y tenía un hijo

Arnaud Frion estaba casado y tenía un hijo. El alcalde de Varces, Jean-Luc Corbet, declaró al periódico Dauphiné Libéré que los Cazadores Alpinos "están perfectamente integrados" en la ciudad. El último soldado francés caído por Francia en Irak fue el sargento Nicolas Mazier , fallecido en 2023.

"Es un ataque inaceptable", ha dicho el presidente francés. España siente como propio el dolor de toda Francia, ha escrito Pedro Sánchez en sus redes sociales.

Se trata de la primera víctima europea de una guerra que sigue sumando bajas estadounidenses. Washington ha confirmado la muerte de al menos 4 de los 6 tripulantes de uno de sus aviones cisiterna siniestrado en Irak. Fue un accidente, asegura Estados Unidos, aunque las milicias proiraníes se atribuyen su derribo, así como un ataque a una base italiana en territorio iraquí.

La guerra no solo afecta al estrecho de Ormuz o a bases estadounidenses en la zona, como dijo ayer el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei sino que ha convertido toda la región en un polvorín, con un Irán que saca músculo y que sigue lanzando misiles contra Turquía, donde la OTAN ha interceptado un tercer misil, cerca de una base estadounidense donde hay desplegada una batería española de misiles Patriot.