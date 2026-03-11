Google, IBM, Nvidia, Microsoft, Amazon, Oracle y Palanti, entre los nuevos objetivos de Irán en la región

Beatriz Benayas 11 MAR 2026 - 20:44h.

La Guardia Revolucionaria iraní sitúa como objetivos a las empresas tecnológicas de EEUU con sedes en Israel y Emiratos Árabes

Tras los ataques a las bases estadounidenses y las refinerías del Golfo, Irán va un paso más allá y amenaza directamente a las empresas tecnológicas. Es la última advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní hecha pública a través de su agencia de noticias afín.

La infraestructura tecnológica del enemigo es el nuevo objetivo de Irán en la región. Señala Irán todas las tecnológicas estadounidenses con presencia en el Golfo sobre todo en Israel y Emiratos.

Entre las empresas aparecen Google, IBM y Nvidia que acumulan 10.000 trabajadores solo en Israel y que proveen de servicios tecnológicos a su gobierno y su ejército. También figuran Microsoft, Amazon, Oracle y Palantir.

Google tiene sedes en Tel Aviv y Haifa, y es un proveedor fundamental para el gobierno y el ejército de Israel, sobre todo para infraestructuras en la nube y relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial. Además, su sede regional para todo Oriente Medio se encuentra en Dubái.

Las razones de esta amenaza

Microsoft tiene un importante centro de I+D en Israel, Palantir tiene acuerdos con el ejército hebreo, IBM posee sedes en cinco ciudades de Israel y gestiona bases de datos de residentes israelíes y palestinos, Nvidia planea la puesta en marcha de la mayor granja de servidores de Israel, y tanto Amazon como Oracle también tienen una importante presencia en Israel y Emiratos.

Irán amplía la amenaza a los bancos y financieras estadounidenses. De hecho, desde la agencia oficial iraní IRNA se alerta de que "la gente debería no estar a menos de un kilómetro de estos bancos".