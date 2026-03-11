Esas nubes tóxicas se están desplazando ya hacia países asiáticos y, si siguen cayendo, tendrá consecuencias importantes a largo plazo.

En Irán, la población no sólo se enfrenta a las bombas, sino también a importantes riesgos para su salud porque muchas de esas bombas están cayendo en refinerías que liberan gases tóxicos a la atmósfera. El humo negro que cubre el cielo de irán, tras los bombardeos, se ha convertido en otra de las imágenes de esta guerra. Pero no es una imagen más y sus impactos pueden ir más allá de las fronteras de Irán.

Los expertos ya alertan de las consecuencias que pueden provocar estas bombas que caen en instalaciones petrolíferas con un humo muy tóxico porque si el ambiente está húmedo, ya tenemos el cóctel perfecto para provocar una lluvia negra, aceitosa y ácida, que Irán ya ha visto este domingo con un cielo negro al amanecer.

La OMS alerta de los riesgos

La OMS alerta sobre esta "lluvia ácida", que supone un peligro para la población. Explican que Irán está emitiendo alertas y pidiendo a la gente que no salga de casa porque las explosiones en refinerías liberan dióxido de nitrógeno y de azufre, gases tóxicos y corrosivos, que en una atmósfera húmeda, producen precipitaciones mucho más ácidas de lo normal, muy dañinas para la piel, los pulmones y los ojos.

Por eso esta alerta también del comisionado de derechos humanos de la ONU. “Estamos muy preocupados por las consecuencias para la salud y el medio ambiente de estas explosiones y la lluvia ácida que generan"

La lluvia ácida no respeta fronteras. Esas nubes tóxicas se están desplazando ya hacia países asiáticos y, si siguen cayendo, tendrá consecuencias importantes a largo plazo pudiendo acidificar suelos, lagos o ríos. Un riesgo añadido para una población que trata de sobrevivir, cada día, bajo las bombas.