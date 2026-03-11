Guerra naval en el Estrecho de Ormuz: la batalla por el precio del petróleo, el gas y los fertilizantes

Marta Aguirregomezcorta 11 MAR 2026 - 17:17h.

Trump quiere acabar con la amenaza iraní en el gran corredor energético del mundo.

Irá tiene claro que una de sus bazas en esta guerra es estrangular el Estrecho de Ormuz.

Se intensifica la batalla por el estrecho de Ormuz, el punto más importante del tráfico de petróleo y gas del mundo. EEUU dice que ha destruido 16 buques iraníes que iban a minar el Estrecho. Unas minas que no son visibles y que se activan cuando detectan el casco de cualquier buque sin distinguir banderas.

Irán, por su parte, ha atacado tres mercantes esta mañana y amenaza con estrangular el tráfico marítimo en Ormuz, por donde transita un 20% del petróleo y gas mundial.

Trump quiere acabar con la amenaza iraní en el gran corredor energético del mundo, donde el régimen de los ayatolás ataca. Todos ojos miran ahora a este punto del mundo donde Estados unidos e Irán libran una batalla que afecta al orden económico mundial. De lo que pase en el Estrecho de Ormuz, ahora bloqueado por Irán, depende el precio del petroleo, el gas y los fertilizantes. Y desde hace unas horas, se libra una guerra naval en toda regla.

Irán estrangula el Estrecho de Ormuz: De una media de 76 diarios, a apenas cinco al día

Desde que comenzó la guerra, el tránsito de buques se ha hundido en Ormuz. De una media de 76 diarios, a apenas cinco al día. Para Trump es una obsesión mantener abierto el Estrecho para evitar una escalada aún mayor de los precios del petróleo, mientras que Irán sabe que estrangularlo es su mayor baza en esta guerra que no puede ganar por vía militar. El ejército estadounidense se plantea escoltar a los petroleros a su paso por Ormuz y reducir así la presión de los precios por la guerra. Una medida que, en todo caso, no es ni fácil ni barata.

¿Qué va hacer España?

Y España. Qué va a hacer en esta situación en la que se puede pedir ayuda para controlar el Estrecho de Ormuz, algo para la que Francia ya ha elaborado un plan. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a descartar que España pueda participar en una eventual misión para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, rechazando igualmente que se puedan desplegar en la zona los cazaminas españoles, que ya están en misiones de la OTAN.

"España no va a estar nunca en ninguna misión que no tenga un apoyo o un paraguas internacional" ya sea de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea, ha recalcado Robles en declaraciones a la prensa durante su visita al MOPS en la base de Retamares, en Pozuelo (Madrid).

La ministra ha insistido en que España ha accedido a que la fragata 'Cristóbal Colón' se traslade a Chipre junto al grupo naval que encabeza el portaaviones francés 'Charles de Gaulle' para participar en una misión de "protección y seguridad" en el Mediterráneo y no tiene intención de ir más allá.

"Nosotros no sabemos cuál va a ser la misión que quiere hacer Francia", ha añadido la ministra, en referencia a la propuesta que puso sobre la mesa el lunes pasado el presidente francés, Emmanuel Macron, de desplegar una misión defensiva en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación. "Esa es una misión que en su caso, si la plantea Francia, es un tema de Francia, pero en este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en OTAN ni en Unión Europea y por tanto España no tiene nada que decir", ha insistido Robles, que ha dejado claro que el Gobierno siempre es "respetuoso" con las nuevas misiones que puedan plantear países aliados.

En cuanto a la situación de los militares españoles desplegados en distintas misiones en la región, Robles ha admitido que "la situación es muy dura" en Líbano, pero también es complicada en Irak y en Turquía. "Estamos permanentemente en contacto con ellos" y "se están tomando todas las medidas de protección y de seguridad", ha asegurado.

Por otra parte, en cuanto a las declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham, que ha planteado la marcha de las tropas de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón tras la negativa del Gobierno a autorizar su uso para la operación en Irán, ha esgrimido que "hay muchísimos congresistas demócratas en Estados Unidos que opinan otra cosa".

A su juicio, "la declaración de un señor que puede representar mucho en Estados Unidos" y no es "tampoco mayoritariamente el sentir de la ciudadanía norteamericana", si bien ha añadido que no quiere meterse en "asuntos internos" de otro país.