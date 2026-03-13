Carmen, víctima de secuestro del autor del incendio de Miranda de Ebro: "Me enfrenté a él con un desfibrilador"

Carmen revive el secuestro que sufrió a manos del mismo hombre ahora detenido por el incendio

La pareja de una de las víctimas mortales del incendio de Miranda de Ebro: “Había demasiado humo, no sabíamos cómo escapar”

Compartir







El hombre detenido por provocar este miércoles un incendio en un edificio de Miranda de Ebro tiene a sus espaldas un escalofriante historial delictivo. En 2015 fue detenido por el secuestro y agresión sexual a una menor de nueve años, lo que le costó una pena de seis años de prisión. En 2023 volvió a la carga: la víctima fue Carmen, secuestrada y atada por las manos y encadenada por el cuello.

'En boca de todos' ha hablado con Carmen, víctima de secuestro a manos del autor del incendio de Miranda de Ebro, quien está reviviendo todo lo que le pasó a causa del incendio: “Estoy mal, sin ganas de nada, me ha afectado mucho todo esto”.

Carmen, víctima de secuestro: "Pensaba que no salía de ahí"

Carmen explica el momento en el que la secuestró: “Bajé del hospital a las 10:30 y estaba él con el coche, y le pedí que me bajara. Me dijo que tenía que coger una cosa de su casa y, como nunca había intentado hacer nada, pues me fie. Cuando llegué a su casa me dijo que cogiera unas prendas de ropa de mi prima y, cuando fui a cogerlas, me echó la cadena”.

Además, comenta cómo consiguió escaparse: “Pensaba que no salía de ahí, me decía que tenía que ser para él o si no, para nadie. Me conseguí quitar la soga de las manos y cogí un desfibrilador y me enfrenté a él”.