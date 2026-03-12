Nacho Abad reacciona a la inesperada salida de tono de Toñín 'El Torero': "Te puedo llamar calvo de..."

El Real Madrid pidió a la grada evitar banderas de España

El Real Madrid se vistió de gala anoche para enfrentarse al Manchester City. El club había solicitado a la grada fan que acudiera al partido con banderas y bufandas del Real Madrid, sin ningún otro tipo de enseña, incluidas las banderas de España. Tras la amenaza de clausura parcial del estadio por el saludo nazi realizado por un aficionado en un partido anterior, la entidad no quería exhibiciones de símbolos nacionales ni cánticos contra Pep Guardiola. Sin embargo, los aficionados desoyeron la recomendación y llenaron el Santiago Bernabéu de banderas de España.

‘En boca de todos’ habló con Toñín ‘El Torero’, aficionado mítico del Real Madrid, sobre la recomendación del club respecto a las banderas de España: "Lo que no se puede prohibir es llevarla, que cada uno haga de su capa un sayo. Y te lo digo yo, que voy con un capote mítico que me lo han mitificado Sergio Ramos, Nacho y Raúl González Blanco en las celebraciones de las Copas de Europa".

Además, añadió: "Ha sido una metedura de pata del dirigente del Real Madrid que controla la grada fan en el mensaje. Mucha gente de esa grada filtra la reunión y se lía. El Real Madrid es el embajador de España deportivamente".

Nacho Abad: "Esta mofa ya no me gusta"

Toñín también habló sobre la recomendación de evitar insultos a Pep Guardiola: "No insultemos a Guardiola con insultos homófobos, correcto, pero yo sí puedo llamarle calvo de mierda porque en un partido de fútbol la tensión se desata".

Ante esa salida de tono, Nacho Abad reaccionó: "Esta mofa ya no me gusta. Yo te puedo llamar calvo, pero de mierda no hace falta, es muy feo".