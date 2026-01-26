Isa comparte su testimonio en el programa y Nacho Abad no da crédito

Todo comenzó con una violenta reyerta en la localidad sevillana de Castilblanco. En las imágenes difundidas se observa a varios hombres armados con palos golpeando vehículos, protagonizando persecuciones a gran velocidad e incluso intentos de atropello que sembraron el pánico entre los vecinos. En medio de este clima de extrema tensión se encontraba Isa, una de las víctimas, que presenció cómo su expareja, conocido como ‘El Carmona’, llegaba al lugar e intentaba atropellarla. Tal y como ha denunciado en el programa ‘En boca de todos’, no se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo episodio de una larga cadena de agresiones.

Isa ha reconocido vivir con miedo desde hace meses, asegurando que su expareja ha intentado agredirla en numerosas ocasiones: "Hace 10 meses lo dejamos y ha ido a por mi desde hace mucho tiempo. No entiendo por qué", admitía. La joven explicó además que, pese a las amenazas, no siempre ha denunciado por temor a represalias, un relato que dejó atónito al presentador del programa, Nacho Abad.

Durante la conversación, los colaboradores insistieron en la importancia de denunciar la situación. Sin embargo, Isa respondió con desesperación: "Lo hago y no hacen nada", aclarando que sí ha presentado denuncias anteriormente. Entre los episodios más graves, relató que su exnovio llegó a intentar dispararle: "Un vecino vio que me quería matar y le metieron en la cárcel, pero no pasó nada más". A raíz de ese suceso, obtuvo únicamente una orden de alejamiento de tres meses, una medida que considera claramente insuficiente.

El miedo de la joven

Isa confesó que el miedo es una constante en su vida y que incluso afecta a su entorno más cercano: "Nos da miedo denunciar. Le dijo a mi madre que no denuncie por lo que pueda pasar". Además, expresó su incertidumbre sobre la posible implicación actual de ‘El Carmona’ en el mundo de las drogas, lo que incrementa su sensación de peligro: "Yo he pedido ayuda a servicios sociales, a la policía local. Nadie me ayuda".

"Me echó gasoil para prenderme"

La joven compartió otros episodios estremecedores de la relación que mantuvo con su expareja: "Me ha amarrado, me ha echado gasoil. Pedí socorro y me agarró del pelo. Yo le conté todo a la policía, pero ¿para qué me sirve?". Un testimonio que causó una profunda impresión en el plató. Tal fue la gravedad de lo narrado que Nacho Abad pidió a la reportera del programa que acompañara a Isa a dependencias policiales para interponer una nueva denuncia y reforzar su protección.